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На Кубани лагеря смогут получать вычет на 70 процентов от налога на прибыль

На Кубани лагеря смогут получать вычет на 70 процентов от налога на прибыль - РИА Новости, 05.12.2024

На Кубани лагеря смогут получать вычет на 70 процентов от налога на прибыль

Депутаты законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) приняли законопроект, согласно которому детские лагеря на Кубани с 2025 года смогут возвращать с... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T16:10

2024-12-05T16:10

2024-12-05T16:10

краснодарский край

краснодарский край

налоговый вычет

общество

детский лагерь

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КРАСНОДАР, 5 дек - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) приняли законопроект, согласно которому детские лагеря на Кубани с 2025 года смогут возвращать с помощью инвестиционного вычета до 70% от уплаченного налога на прибыль, сообщили в пресс-службе парламента. "Законопроект предусматривает введение еще одной налоговой льготы – это получение детскими лагерями при расчете суммы налога на прибыль организаций инвестиционного налогового вычета, составляющего не более 70% суммы расходов. Льгота будет действовать с 2025 года в течение трех лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект закона является продолжением комплексного системного подхода по поддержке детского отдыха на территории края, начатого с 2020 года по поручению главы региона. На Кубани ежегодно увеличивается бюджет детской оздоровительной кампании, в том числе на закупку путевок. Предоставляются субсидии муниципальным лагерям на софинасирование организации детского отдыха, строительству быстровозводимых модулей, созданию условий для отдыха детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, детским здравницам предоставляются субсидии на быстровозводимые корпуса, применяется практически нулевая ставка по налогу на имущество, добавляют в пресс-службе. Кубанские депутаты приняли законопроект в окончательном чтении. "Исторически сложилось так, что Кубань стала главным регионом летнего отдыха детей и школьников. Необходимо всячески поддерживать этот социально значимый сектор курортно-туристской отрасли, в том числе и через предоставление налоговых преференций организациям, занимающимся детским отдыхом", – прокомментировал председатель парламента Юрий Бурлачко.

краснодарский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

краснодарский край, налоговый вычет, общество, детский лагерь