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На Кубани лагеря смогут получать вычет на 70 процентов от налога на прибыль - РИА Новости, 05.12.2024
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Краснодарский край
 
16:10 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/vychet-1987554584.html
На Кубани лагеря смогут получать вычет на 70 процентов от налога на прибыль
На Кубани лагеря смогут получать вычет на 70 процентов от налога на прибыль - РИА Новости, 05.12.2024
На Кубани лагеря смогут получать вычет на 70 процентов от налога на прибыль
Депутаты законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) приняли законопроект, согласно которому детские лагеря на Кубани с 2025 года смогут возвращать с... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T16:10
2024-12-05T16:10
краснодарский край
краснодарский край
налоговый вычет
общество
детский лагерь
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КРАСНОДАР, 5 дек - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) приняли законопроект, согласно которому детские лагеря на Кубани с 2025 года смогут возвращать с помощью инвестиционного вычета до 70% от уплаченного налога на прибыль, сообщили в пресс-службе парламента. "Законопроект предусматривает введение еще одной налоговой льготы – это получение детскими лагерями при расчете суммы налога на прибыль организаций инвестиционного налогового вычета, составляющего не более 70% суммы расходов. Льгота будет действовать с 2025 года в течение трех лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект закона является продолжением комплексного системного подхода по поддержке детского отдыха на территории края, начатого с 2020 года по поручению главы региона. На Кубани ежегодно увеличивается бюджет детской оздоровительной кампании, в том числе на закупку путевок. Предоставляются субсидии муниципальным лагерям на софинасирование организации детского отдыха, строительству быстровозводимых модулей, созданию условий для отдыха детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, детским здравницам предоставляются субсидии на быстровозводимые корпуса, применяется практически нулевая ставка по налогу на имущество, добавляют в пресс-службе. Кубанские депутаты приняли законопроект в окончательном чтении. "Исторически сложилось так, что Кубань стала главным регионом летнего отдыха детей и школьников. Необходимо всячески поддерживать этот социально значимый сектор курортно-туристской отрасли, в том числе и через предоставление налоговых преференций организациям, занимающимся детским отдыхом", – прокомментировал председатель парламента Юрий Бурлачко.
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краснодарский край, налоговый вычет, общество, детский лагерь
Краснодарский край, Краснодарский край, Налоговый вычет, Общество, детский лагерь
На Кубани лагеря смогут получать вычет на 70 процентов от налога на прибыль

На Кубани лагеря с 2025 года смогут получать вычет на 70% от налога на прибыль

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДетский центр "Орлёнок" в Краснодарском крае
Детский центр Орлёнок в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Детский центр "Орлёнок" в Краснодарском крае. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 5 дек - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) приняли законопроект, согласно которому детские лагеря на Кубани с 2025 года смогут возвращать с помощью инвестиционного вычета до 70% от уплаченного налога на прибыль, сообщили в пресс-службе парламента.
«
"Законопроект предусматривает введение еще одной налоговой льготы – это получение детскими лагерями при расчете суммы налога на прибыль организаций инвестиционного налогового вычета, составляющего не более 70% суммы расходов. Льгота будет действовать с 2025 года в течение трех лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект закона является продолжением комплексного системного подхода по поддержке детского отдыха на территории края, начатого с 2020 года по поручению главы региона.
На Кубани ежегодно увеличивается бюджет детской оздоровительной кампании, в том числе на закупку путевок. Предоставляются субсидии муниципальным лагерям на софинасирование организации детского отдыха, строительству быстровозводимых модулей, созданию условий для отдыха детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, детским здравницам предоставляются субсидии на быстровозводимые корпуса, применяется практически нулевая ставка по налогу на имущество, добавляют в пресс-службе.
Кубанские депутаты приняли законопроект в окончательном чтении.
"Исторически сложилось так, что Кубань стала главным регионом летнего отдыха детей и школьников. Необходимо всячески поддерживать этот социально значимый сектор курортно-туристской отрасли, в том числе и через предоставление налоговых преференций организациям, занимающимся детским отдыхом", – прокомментировал председатель парламента Юрий Бурлачко.
 
Краснодарский крайКраснодарский крайНалоговый вычетОбществодетский лагерь
 
 
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