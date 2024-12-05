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Костин рассказал, когда ВТБ закроет сделку по продаже ПГК - РИА Новости, 05.12.2024
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10:42 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/vtb-1987471188.html
Костин рассказал, когда ВТБ закроет сделку по продаже ПГК
Костин рассказал, когда ВТБ закроет сделку по продаже ПГК - РИА Новости, 05.12.2024
Костин рассказал, когда ВТБ закроет сделку по продаже ПГК
ВТБ перестанет держать в составе своих активов "Первую грузовую компанию" (ПГК), выход из этих активов произойдет до конца года, сказал на брифинге... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T10:42
2024-12-05T10:42
экономика
россия
андрей костин (банкир)
владимир лисин
салман бабаев
первая грузовая компания
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. ВТБ перестанет держать в составе своих активов "Первую грузовую компанию" (ПГК), выход из этих активов произойдет до конца года, сказал на брифинге инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" глава кредитной организации Андрей Костин. "В этом году… до конца года выйдем, да", - ответил Костин на вопрос, когда ждать выход ВТБ из этого актива. На декабрьских результатах группы это событие, как следует из слов первого заместителя президента – председателя правления ВТБ Дмитрия Пьянова, не скажется. "Не заметите даже", - сказал он. В сентябре Костин сообщил, что ВТБ приобрел "Первую грузовую компанию", одного из крупнейших частных операторов железнодорожных грузоперевозок в России, исходя из оценки более 200 миллиардов рублей с учетом долга. Говоря о дальнейших планах насчет компании, он указал, что ВТБ "долго старается не держаться" активов, однако пока компания находится в управлении банка. Газета "Коммерсант" в начале ноября прошлого года со ссылкой на источники писала, что бизнесмен Владимир Лисин продал "Первую грузовую компанию" структуре, совладельцами которой на рынке называют братьев Тимура и Руслана Бабаевых, более чем за 200 миллиардов рублей. ПГК информацию о смене собственников не комментировала. В конце ноября там лишь сообщали, что Руслан Бабаев стал генеральным директором ПГК. Руслан и Тимур - сыновья бывшего вице-президента РЖД и экс-гендиректора ПГК (когда компания была еще у РЖД) Салмана Бабаева.
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экономика, россия, андрей костин (банкир), владимир лисин, салман бабаев, первая грузовая компания, ржд
Экономика, Россия, Андрей Костин (банкир), Владимир Лисин, Салман Бабаев, Первая грузовая компания, РЖД
Костин рассказал, когда ВТБ закроет сделку по продаже ПГК

ВТБ закроет сделку по продаже "Первой грузовой компании" до конца года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка "ВТБ"
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска банка "ВТБ". Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. ВТБ перестанет держать в составе своих активов "Первую грузовую компанию" (ПГК), выход из этих активов произойдет до конца года, сказал на брифинге инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" глава кредитной организации Андрей Костин.
"В этом году… до конца года выйдем, да", - ответил Костин на вопрос, когда ждать выход ВТБ из этого актива.
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На декабрьских результатах группы это событие, как следует из слов первого заместителя президента – председателя правления ВТБ Дмитрия Пьянова, не скажется. "Не заметите даже", - сказал он.
В сентябре Костин сообщил, что ВТБ приобрел "Первую грузовую компанию", одного из крупнейших частных операторов железнодорожных грузоперевозок в России, исходя из оценки более 200 миллиардов рублей с учетом долга. Говоря о дальнейших планах насчет компании, он указал, что ВТБ "долго старается не держаться" активов, однако пока компания находится в управлении банка.
Газета "Коммерсант" в начале ноября прошлого года со ссылкой на источники писала, что бизнесмен Владимир Лисин продал "Первую грузовую компанию" структуре, совладельцами которой на рынке называют братьев Тимура и Руслана Бабаевых, более чем за 200 миллиардов рублей. ПГК информацию о смене собственников не комментировала. В конце ноября там лишь сообщали, что Руслан Бабаев стал генеральным директором ПГК. Руслан и Тимур - сыновья бывшего вице-президента РЖД и экс-гендиректора ПГК (когда компания была еще у РЖД) Салмана Бабаева.
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ЭкономикаРоссияАндрей Костин (банкир)Владимир ЛисинСалман БабаевПервая грузовая компанияРЖД
 
 
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