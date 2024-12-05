https://ria.ru/20241205/vtb-1987461692.html

Глава ВТБ предсказал обострение торговых отношений США с Китаем и Европой

Глава ВТБ предсказал обострение торговых отношений США с Китаем и Европой - РИА Новости, 05.12.2024

Глава ВТБ предсказал обострение торговых отношений США с Китаем и Европой

Стремление к экономическому протекционизму вновь избранного президента США Дональда Трампа приведет к обострению торговых отношений не только с Китаем, но и с... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T09:40

2024-12-05T09:40

2024-12-05T09:40

экономика

китай

канада

россия

дональд трамп

андрей костин (банкир)

брикс

россия зовет!

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Стремление к экономическому протекционизму вновь избранного президента США Дональда Трампа приведет к обострению торговых отношений не только с Китаем, но и с Канадой и Европой, заявил журналистам на форуме ВТБ "Россия зовет!" глава кредитной организации Андрей Костин. Трамп, еще будучи кандидатом в президенты от Республиканской партии, заявил, что в случае избрания намерен повысить пошлины на продукцию из Китая и других стран. И предыдущий его президентский срок ознаменовала "торговая война" с этой страной. А в конце ноября, после успешных для себя новых выборов, Трамп пригрозил странам БРИКС, куда входит и Китай, что введет для них "100% пошлины", если они не откажутся от планов создания альтернативной доллару валюты. "Протекционизм - ничего хорошего в этом такого нет, особенно его позиция в отношении Китая привет к дальнейшему, мне кажется, обострению", - считает Костин. "Америка будет заинтересована в том, чтобы склонить Россию как бы поддержать идею, но я думаю, что наша дружба с Китаем для нас важнее", - добавил он. "Я думаю, что обострение торговых отношений будет не только с Китаем, но и с Канадой, и с Европой", - продолжил Костин. Глава ВТБ также отметил, что торговые войны "ничего хорошего не имеют" для России в том числе.

https://ria.ru/20241204/dollar-1987379901.html

https://ria.ru/20241204/briks-1987343808.html

китай

канада

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, китай, канада, россия, дональд трамп, андрей костин (банкир), брикс, россия зовет!