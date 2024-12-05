Глава ВТБ предсказал обострение торговых отношений США с Китаем и Европой
Костин предсказал обострению торговых отношений с Китаем из-за политики Трампа
© Фото : ВТБПрезидент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
© Фото : ВТБ
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Стремление к экономическому протекционизму вновь избранного президента США Дональда Трампа приведет к обострению торговых отношений не только с Китаем, но и с Канадой и Европой, заявил журналистам на форуме ВТБ "Россия зовет!" глава кредитной организации Андрей Костин.
Трамп, еще будучи кандидатом в президенты от Республиканской партии, заявил, что в случае избрания намерен повысить пошлины на продукцию из Китая и других стран. И предыдущий его президентский срок ознаменовала "торговая война" с этой страной. А в конце ноября, после успешных для себя новых выборов, Трамп пригрозил странам БРИКС, куда входит и Китай, что введет для них "100% пошлины", если они не откажутся от планов создания альтернативной доллару валюты.
Путин прокомментировал угрозы Трампа за отказ от доллара
4 декабря, 17:20
"Протекционизм - ничего хорошего в этом такого нет, особенно его позиция в отношении Китая привет к дальнейшему, мне кажется, обострению", - считает Костин.
"Америка будет заинтересована в том, чтобы склонить Россию как бы поддержать идею, но я думаю, что наша дружба с Китаем для нас важнее", - добавил он.
"Я думаю, что обострение торговых отношений будет не только с Китаем, но и с Канадой, и с Европой", - продолжил Костин.
Глава ВТБ также отметил, что торговые войны "ничего хорошего не имеют" для России в том числе.