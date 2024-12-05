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Глава ВТБ предсказал обострение торговых отношений США с Китаем и Европой - РИА Новости, 05.12.2024
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09:40 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/vtb-1987461692.html
Глава ВТБ предсказал обострение торговых отношений США с Китаем и Европой
Глава ВТБ предсказал обострение торговых отношений США с Китаем и Европой - РИА Новости, 05.12.2024
Глава ВТБ предсказал обострение торговых отношений США с Китаем и Европой
Стремление к экономическому протекционизму вновь избранного президента США Дональда Трампа приведет к обострению торговых отношений не только с Китаем, но и с... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T09:40
2024-12-05T09:40
экономика
китай
канада
россия
дональд трамп
андрей костин (банкир)
брикс
россия зовет!
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Стремление к экономическому протекционизму вновь избранного президента США Дональда Трампа приведет к обострению торговых отношений не только с Китаем, но и с Канадой и Европой, заявил журналистам на форуме ВТБ "Россия зовет!" глава кредитной организации Андрей Костин. Трамп, еще будучи кандидатом в президенты от Республиканской партии, заявил, что в случае избрания намерен повысить пошлины на продукцию из Китая и других стран. И предыдущий его президентский срок ознаменовала "торговая война" с этой страной. А в конце ноября, после успешных для себя новых выборов, Трамп пригрозил странам БРИКС, куда входит и Китай, что введет для них "100% пошлины", если они не откажутся от планов создания альтернативной доллару валюты. "Протекционизм - ничего хорошего в этом такого нет, особенно его позиция в отношении Китая привет к дальнейшему, мне кажется, обострению", - считает Костин. "Америка будет заинтересована в том, чтобы склонить Россию как бы поддержать идею, но я думаю, что наша дружба с Китаем для нас важнее", - добавил он. "Я думаю, что обострение торговых отношений будет не только с Китаем, но и с Канадой, и с Европой", - продолжил Костин. Глава ВТБ также отметил, что торговые войны "ничего хорошего не имеют" для России в том числе.
https://ria.ru/20241204/dollar-1987379901.html
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экономика, китай, канада, россия, дональд трамп, андрей костин (банкир), брикс, россия зовет!
Экономика, Китай, Канада, Россия, Дональд Трамп, Андрей Костин (банкир), БРИКС, Россия зовет!
Глава ВТБ предсказал обострение торговых отношений США с Китаем и Европой

Костин предсказал обострению торговых отношений с Китаем из-за политики Трампа

© Фото : ВТБПрезидент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Фото : ВТБ
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Стремление к экономическому протекционизму вновь избранного президента США Дональда Трампа приведет к обострению торговых отношений не только с Китаем, но и с Канадой и Европой, заявил журналистам на форуме ВТБ "Россия зовет!" глава кредитной организации Андрей Костин.
Трамп, еще будучи кандидатом в президенты от Республиканской партии, заявил, что в случае избрания намерен повысить пошлины на продукцию из Китая и других стран. И предыдущий его президентский срок ознаменовала "торговая война" с этой страной. А в конце ноября, после успешных для себя новых выборов, Трамп пригрозил странам БРИКС, куда входит и Китай, что введет для них "100% пошлины", если они не откажутся от планов создания альтернативной доллару валюты.
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"Протекционизм - ничего хорошего в этом такого нет, особенно его позиция в отношении Китая привет к дальнейшему, мне кажется, обострению", - считает Костин.
"Америка будет заинтересована в том, чтобы склонить Россию как бы поддержать идею, но я думаю, что наша дружба с Китаем для нас важнее", - добавил он.
"Я думаю, что обострение торговых отношений будет не только с Китаем, но и с Канадой, и с Европой", - продолжил Костин.
Глава ВТБ также отметил, что торговые войны "ничего хорошего не имеют" для России в том числе.
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ЭкономикаКитайКанадаРоссияДональд ТрампАндрей Костин (банкир)БРИКСРоссия зовет!
 
 
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