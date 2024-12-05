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Рогов: российские войска вошли в Сухие Ялы и Константинопольское в ДНР
Рогов: российские войска вошли в Сухие Ялы и Константинопольское в ДНР - РИА Новости, 05.12.2024
Рогов: российские войска вошли в Сухие Ялы и Константинопольское в ДНР
Российские войска вошли в оккупированные ВСУ села Сухие Ялы и Константинопольское на кураховском направлении в западной части ДНР, начался бой, сообщил РИА... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T13:50
2024-12-05T13:50
2024-12-05T13:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Российские войска вошли в оккупированные ВСУ села Сухие Ялы и Константинопольское на кураховском направлении в западной части ДНР, начался бой, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "На кураховском направлении, южнее Курахова, где сейчас идут бои за освобождение города, наши войска освободили плацдарм порядка 10 квадратных километров и вошли в южную часть села Сухие Ялы, а также продвинулись на глубину свыше 2 километров и вошли в восточную часть села Константинопольское", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, российские военные на этом участке фронта продвинулись севернее села Анновка и зачистили от противника порядка 3 квадратных километров.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Курахово, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов: российские войска вошли в Сухие Ялы и Константинопольское в ДНР
Рогов: ВС России вошли в занятые ВСУ Сухие Ялы и Константинопольское в ДНР