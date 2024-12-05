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ВС России нанесли удар в направлении аэродрома в Киевской области
ВС России нанесли удар в направлении аэродрома в Киевской области - РИА Новости, 05.12.2024
ВС России нанесли удар в направлении аэродрома в Киевской области
Удар нанесён в направлении аэродрома в городе Борисполь Киевской области, после взрыва была слышна детонация, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T23:48
2024-12-05T23:48
2024-12-05T23:53
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сергей лебедев
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Удар нанесён в направлении аэродрома в городе Борисполь Киевской области, после взрыва была слышна детонация, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."На Украину прилетает по военным объектам... Борисполь, пригород Киева. Взрыв в направлении аэродрома. Других подробностей пока нет, кроме недолгой, но мощной детонации", - заявил Лебедев.По его словам, детонация сопровождалась выбросом пламени с искрами.
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Специальная военная операция на Украине, Киевская область, В мире, Борисполь, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Россия
ВС России нанесли удар в направлении аэродрома в Киевской области
ВС России нанесли удар в направлении аэродрома в Борисполе Киевской области