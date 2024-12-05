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ВС России нанесли удар в направлении аэродрома в Киевской области - РИА Новости, 05.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:48 05.12.2024 (обновлено: 23:53 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/vs-1987624743.html
ВС России нанесли удар в направлении аэродрома в Киевской области
ВС России нанесли удар в направлении аэродрома в Киевской области - РИА Новости, 05.12.2024
ВС России нанесли удар в направлении аэродрома в Киевской области
Удар нанесён в направлении аэродрома в городе Борисполь Киевской области, после взрыва была слышна детонация, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T23:48
2024-12-05T23:53
специальная военная операция на украине
киевская область
в мире
борисполь
украина
сергей лебедев
вооруженные силы рф
россия
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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Удар нанесён в направлении аэродрома в городе Борисполь Киевской области, после взрыва была слышна детонация, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."На Украину прилетает по военным объектам... Борисполь, пригород Киева. Взрыв в направлении аэродрома. Других подробностей пока нет, кроме недолгой, но мощной детонации", - заявил Лебедев.По его словам, детонация сопровождалась выбросом пламени с искрами.
https://ria.ru/20241205/udar-1987624475.html
киевская область
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киевская область, в мире, борисполь, украина, сергей лебедев, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, В мире, Борисполь, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Россия
ВС России нанесли удар в направлении аэродрома в Киевской области

ВС России нанесли удар в направлении аэродрома в Борисполе Киевской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) "Град"
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Град". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Удар нанесён в направлении аэродрома в городе Борисполь Киевской области, после взрыва была слышна детонация, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"На Украину прилетает по военным объектам... Борисполь, пригород Киева. Взрыв в направлении аэродрома. Других подробностей пока нет, кроме недолгой, но мощной детонации", - заявил Лебедев.
По его словам, детонация сопровождалась выбросом пламени с искрами.
Реактивная система залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
ВС России нанесли удар по месту дислокации ВСУ в Черниговской области
Вчера, 23:45
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевская областьВ миреБориспольУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы РФРоссия
 
 
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