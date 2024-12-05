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ВС России нанесли удар в направлении аэродрома в Киевской области

ВС России нанесли удар в направлении аэродрома в Киевской области - РИА Новости, 05.12.2024

ВС России нанесли удар в направлении аэродрома в Киевской области

Удар нанесён в направлении аэродрома в городе Борисполь Киевской области, после взрыва была слышна детонация, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T23:48

2024-12-05T23:48

2024-12-05T23:53

специальная военная операция на украине

киевская область

в мире

борисполь

украина

сергей лебедев

вооруженные силы рф

россия

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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Удар нанесён в направлении аэродрома в городе Борисполь Киевской области, после взрыва была слышна детонация, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."На Украину прилетает по военным объектам... Борисполь, пригород Киева. Взрыв в направлении аэродрома. Других подробностей пока нет, кроме недолгой, но мощной детонации", - заявил Лебедев.По его словам, детонация сопровождалась выбросом пламени с искрами.

https://ria.ru/20241205/udar-1987624475.html

киевская область

борисполь

украина

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