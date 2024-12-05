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ВС России взяли под контроль северный берег Кураховского водохранилища - РИА Новости, 05.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:37 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/vs-1987449090.html
ВС России взяли под контроль северный берег Кураховского водохранилища
ВС России взяли под контроль северный берег Кураховского водохранилища - РИА Новости, 05.12.2024
ВС России взяли под контроль северный берег Кураховского водохранилища
Российские войска взяли под контроль северный берег Кураховского водохранилища, продвигаясь к его западным окраинам, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T07:37
2024-12-05T07:37
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль северный берег Кураховского водохранилища, продвигаясь к его западным окраинам, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военные находятся уже в центре Курахово в ДНР, до полного окружения города остаются считанные километры. "Город Курахово расположен на южном берегу водохранилища. Сейчас наша армия взяла под контроль северный берег Кураховского водохранилища, продвигаясь к его западным окраинам", - сказал Рогов. По его словам, выход российский войск на западные окраины водохранилища позволит взять под огневой контроль Запорожский проспект, через который идет снабжение группировки ВСУ, обороняющейся в самом Курахово. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный к западу от Донецка и к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241129/rogov-1986559568.html
https://ria.ru/20241121/kurakhovo-1984933995.html
курахово
донецкая народная республика
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курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России взяли под контроль северный берег Кураховского водохранилища

Рогов: ВС России взяли под контроль северный берег Кураховского водохранилища

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкШтурмовики на бронетранспортёре БТР-82А
Штурмовики на бронетранспортёре БТР-82А - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль северный берег Кураховского водохранилища, продвигаясь к его западным окраинам, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военные находятся уже в центре Курахово в ДНР, до полного окружения города остаются считанные километры.
Город Курахово в ДНР - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Российские войска близки к перерезанию линии снабжения ВСУ в Курахово
29 ноября, 19:08
"Город Курахово расположен на южном берегу водохранилища. Сейчас наша армия взяла под контроль северный берег Кураховского водохранилища, продвигаясь к его западным окраинам", - сказал Рогов.
По его словам, выход российский войск на западные окраины водохранилища позволит взять под огневой контроль Запорожский проспект, через который идет снабжение группировки ВСУ, обороняющейся в самом Курахово.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный к западу от Донецка и к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
Курахово - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Российские войска взяли под контроль элеватор в Курахово, сообщил Рогов
21 ноября, 07:24
 
Специальная военная операция на УкраинеКураховоДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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