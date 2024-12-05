https://ria.ru/20241205/vs-1987449090.html

ВС России взяли под контроль северный берег Кураховского водохранилища

ВС России взяли под контроль северный берег Кураховского водохранилища - РИА Новости, 05.12.2024

ВС России взяли под контроль северный берег Кураховского водохранилища

Российские войска взяли под контроль северный берег Кураховского водохранилища, продвигаясь к его западным окраинам, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T07:37

2024-12-05T07:37

2024-12-05T07:37

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль северный берег Кураховского водохранилища, продвигаясь к его западным окраинам, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военные находятся уже в центре Курахово в ДНР, до полного окружения города остаются считанные километры. "Город Курахово расположен на южном берегу водохранилища. Сейчас наша армия взяла под контроль северный берег Кураховского водохранилища, продвигаясь к его западным окраинам", - сказал Рогов. По его словам, выход российский войск на западные окраины водохранилища позволит взять под огневой контроль Запорожский проспект, через который идет снабжение группировки ВСУ, обороняющейся в самом Курахово. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный к западу от Донецка и к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241129/rogov-1986559568.html

https://ria.ru/20241121/kurakhovo-1984933995.html

курахово

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность