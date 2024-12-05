https://ria.ru/20241205/vs-1987449090.html
ВС России взяли под контроль северный берег Кураховского водохранилища
ВС России взяли под контроль северный берег Кураховского водохранилища - РИА Новости, 05.12.2024
ВС России взяли под контроль северный берег Кураховского водохранилища
Российские войска взяли под контроль северный берег Кураховского водохранилища, продвигаясь к его западным окраинам, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T07:37
2024-12-05T07:37
2024-12-05T07:37
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курахово
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль северный берег Кураховского водохранилища, продвигаясь к его западным окраинам, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военные находятся уже в центре Курахово в ДНР, до полного окружения города остаются считанные километры. "Город Курахово расположен на южном берегу водохранилища. Сейчас наша армия взяла под контроль северный берег Кураховского водохранилища, продвигаясь к его западным окраинам", - сказал Рогов. По его словам, выход российский войск на западные окраины водохранилища позволит взять под огневой контроль Запорожский проспект, через который идет снабжение группировки ВСУ, обороняющейся в самом Курахово. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный к западу от Донецка и к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241129/rogov-1986559568.html
https://ria.ru/20241121/kurakhovo-1984933995.html
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курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России взяли под контроль северный берег Кураховского водохранилища
Рогов: ВС России взяли под контроль северный берег Кураховского водохранилища