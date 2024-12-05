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Врач назвала овощ, который может предотвратить развитие инфаркта
Врач назвала овощ, который может предотвратить развитие инфаркта - РИА Новости, 05.12.2024
Врач назвала овощ, который может предотвратить развитие инфаркта
Регулярное употребление моркови снижает уровень холестерина, а также предотвращает развитие атеросклероза и возникновение инсульта и инфаркта, сообщила РИА... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T03:35
2024-12-05T03:35
2024-12-05T03:35
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Регулярное употребление моркови снижает уровень холестерина, а также предотвращает развитие атеросклероза и возникновение инсульта и инфаркта, сообщила РИА Новости врач-реабилитолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Светлана Малиновская. "Регулярное употребление моркови поможет снизить уровень холестерина и предотвратить развитие таких заболеваний, как атеросклероз, инсульт и инфаркт. Морковь содержит много калия, который является вазодилататором, то есть сосудорасширяющим средством, тем самым улучшается кровообращение", - сказала Малиновская. Врач отметила, что в моркови также содержится полезное для работы сердца вещество - кумарин. Он способствует уменьшению гипертензии и защите здоровья сердца. Морковь содержит большое количество клетчатки и грубого волокна, которые являются одними из наиболее важных элементов для поддержания здорового пищеварения. Это снижает риски возникновения запоров и защищает кишечник и желудок от различных серьезных заболеваний. Оранжевый цвет моркови придает бета-каротин, который в организме превращается в витамин А. Корнеплод также богат витаминами В, К, С, калием и марганцем. "Несмотря на то, что в моркови действительно содержится витамин А, который необходим для нормального развития зрительной системы, факт улучшения ослабленного зрения за счет употребления моркови не подтвержден", - добавила Малиновская. Также во время термической обработки моркови ее клеточные мембраны размягчаются, что облегчает усвоение бета-каротина. В отварном виде в ней не остается грубых растительных волокон, и они лучше усваиваются организмом. Поэтому отварную морковь рекомендуют включать в рацион пожилых людей, а также тех, у кого есть проблемы с работой пищеварительного тракта, отметила собеседник.
https://ria.ru/20240923/yaytsa-1974153597.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество
Общество, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество
Врач назвала овощ, который может предотвратить развитие инфаркта
Врач Малиновская: регулярное употребление моркови снижает уровень холестерина
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Регулярное употребление моркови снижает уровень холестерина, а также предотвращает развитие атеросклероза и возникновение инсульта и инфаркта, сообщила РИА Новости врач-реабилитолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Светлана Малиновская.
"Регулярное употребление моркови поможет снизить уровень холестерина и предотвратить развитие таких заболеваний, как атеросклероз, инсульт и инфаркт. Морковь содержит много калия, который является вазодилататором, то есть сосудорасширяющим средством, тем самым улучшается кровообращение", - сказала Малиновская.
Врач отметила, что в моркови также содержится полезное для работы сердца вещество - кумарин. Он способствует уменьшению гипертензии и защите здоровья сердца.
Морковь содержит большое количество клетчатки и грубого волокна, которые являются одними из наиболее важных элементов для поддержания здорового пищеварения. Это снижает риски возникновения запоров и защищает кишечник и желудок от различных серьезных заболеваний.
Оранжевый цвет моркови придает бета-каротин, который в организме превращается в витамин А. Корнеплод также богат витаминами В, К, С, калием и марганцем.
"Несмотря на то, что в моркови действительно содержится витамин А, который необходим для нормального развития зрительной системы, факт улучшения ослабленного зрения за счет употребления моркови не подтвержден", - добавила Малиновская.
Также во время термической обработки моркови ее клеточные мембраны размягчаются, что облегчает усвоение бета-каротина. В отварном виде в ней не остается грубых растительных волокон, и они лучше усваиваются организмом. Поэтому отварную морковь рекомендуют включать в рацион пожилых людей, а также тех, у кого есть проблемы с работой пищеварительного тракта, отметила собеседник.