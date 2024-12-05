https://ria.ru/20241205/vrach-1987437723.html

Врач назвала овощ, который может предотвратить развитие инфаркта

Врач назвала овощ, который может предотвратить развитие инфаркта - РИА Новости, 05.12.2024

Врач назвала овощ, который может предотвратить развитие инфаркта

Регулярное употребление моркови снижает уровень холестерина, а также предотвращает развитие атеросклероза и возникновение инсульта и инфаркта, сообщила РИА... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T03:35

2024-12-05T03:35

2024-12-05T03:35

общество

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Регулярное употребление моркови снижает уровень холестерина, а также предотвращает развитие атеросклероза и возникновение инсульта и инфаркта, сообщила РИА Новости врач-реабилитолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Светлана Малиновская. "Регулярное употребление моркови поможет снизить уровень холестерина и предотвратить развитие таких заболеваний, как атеросклероз, инсульт и инфаркт. Морковь содержит много калия, который является вазодилататором, то есть сосудорасширяющим средством, тем самым улучшается кровообращение", - сказала Малиновская. Врач отметила, что в моркови также содержится полезное для работы сердца вещество - кумарин. Он способствует уменьшению гипертензии и защите здоровья сердца. Морковь содержит большое количество клетчатки и грубого волокна, которые являются одними из наиболее важных элементов для поддержания здорового пищеварения. Это снижает риски возникновения запоров и защищает кишечник и желудок от различных серьезных заболеваний. Оранжевый цвет моркови придает бета-каротин, который в организме превращается в витамин А. Корнеплод также богат витаминами В, К, С, калием и марганцем. "Несмотря на то, что в моркови действительно содержится витамин А, который необходим для нормального развития зрительной системы, факт улучшения ослабленного зрения за счет употребления моркови не подтвержден", - добавила Малиновская. Также во время термической обработки моркови ее клеточные мембраны размягчаются, что облегчает усвоение бета-каротина. В отварном виде в ней не остается грубых растительных волокон, и они лучше усваиваются организмом. Поэтому отварную морковь рекомендуют включать в рацион пожилых людей, а также тех, у кого есть проблемы с работой пищеварительного тракта, отметила собеседник.

https://ria.ru/20240923/yaytsa-1974153597.html

https://ria.ru/20241130/starenie-1986598079.html

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество