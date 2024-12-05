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Володин сдал положительный тест на коронавирус - РИА Новости, 05.12.2024
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20:51 05.12.2024 (обновлено: 22:01 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/volodin-1987609083.html
Володин сдал положительный тест на коронавирус
Володин сдал положительный тест на коронавирус - РИА Новости, 05.12.2024
Володин сдал положительный тест на коронавирус
Визит председателя Госдумы Вячеслава Володина в Индию перенесли из-за положительного теста на коронавирус, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T20:51
2024-12-05T22:01
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Визит председателя Госдумы Вячеслава Володина в Индию перенесли из-за положительного теста на коронавирус, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.Так там ответили на вопрос журналистов, почему Володина не было сегодня на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.&quot;По этой же причине был перенесен официальный визит председателя Государственной Думы в Республику Индия, который должен был состояться со 2 по 4 декабря&quot;, — подчеркнули в пресс-службе.В Госдуме добавили, что уже согласованы новые даты в начале 2025 года для визита Володина в Индию.Кроме того, председатель нижней палаты парламента не сможет присутствовать на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства в Минске, которое состоится в пятницу.В пресс-службе уточнили, что Володин сейчас работает в удаленном формате, в рамках которого в четверг состоялось совещание, где обсуждалась подготовка к заседанию Совета ПА ОДКБ и XVII пленарному заседанию ПА ОДКБ, которое состоится 9 декабря в Москве.
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россия, минск, вячеслав володин, госдума рф, белоруссия, индия, в мире
Россия, Минск, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Белоруссия, Индия, В мире
Володин сдал положительный тест на коронавирус

Госдума: визит Володина в Индию перенесли из-за положительного теста на COVID-19

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Визит председателя Госдумы Вячеслава Володина в Индию перенесли из-за положительного теста на коронавирус, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Так там ответили на вопрос журналистов, почему Володина не было сегодня на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.
«

"По этой же причине был перенесен официальный визит председателя Государственной Думы в Республику Индия, который должен был состояться со 2 по 4 декабря", — подчеркнули в пресс-службе.

В Госдуме добавили, что уже согласованы новые даты в начале 2025 года для визита Володина в Индию.
Кроме того, председатель нижней палаты парламента не сможет присутствовать на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства в Минске, которое состоится в пятницу.
В пресс-службе уточнили, что Володин сейчас работает в удаленном формате, в рамках которого в четверг состоялось совещание, где обсуждалась подготовка к заседанию Совета ПА ОДКБ и XVII пленарному заседанию ПА ОДКБ, которое состоится 9 декабря в Москве.
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