https://ria.ru/20241205/vmf-1987481719.html

Отряд боевых кораблей ВМФ России прибыл в Китай

Отряд боевых кораблей ВМФ России прибыл в Китай - РИА Новости, 05.12.2024

Отряд боевых кораблей ВМФ России прибыл в Китай

Отряд боевых кораблей ВМФ России в составе корветов "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", "Резкий" и "Громкий", а также судна обеспечения "Печенга"... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T11:39

2024-12-05T11:39

2024-12-05T11:39

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китай

циндао

народно-освободительная армия китая

вмф рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Отряд боевых кораблей ВМФ России в составе корветов "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", "Резкий" и "Громкий", а также судна обеспечения "Печенга" прибыл в китайский порт Циндао, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. "Отряд боевых кораблей ВМФ России в составе новейших корветов "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", "Резкий" и "Громкий", а также судна обеспечения "Печенга", прибыл сегодня, 5 декабря, в порт Циндао Китайской Народной Республики", - говорится в сообщении. Визит российских боевых кораблей в Китай проходит в рамках дальнего похода и продлится до 9 декабря. Программа визита включает протокольные встречи командования отряда боевых кораблей ВМФ России с представителями командования военно-морской базы ВМС НОАК, взаимное посещение кораблей. Для экипажей российского отряда боевых кораблей будет организован ряд культурных мероприятий, включая осмотр достопримечательностей Циндао, спортивные состязания с китайскими военными моряками. "Визит отряда боевых кораблей ВМФ России в Китайскую Народную Республику послужит ещё одним практическим шагом в сфере укрепления сотрудничества между флотами двух государств", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20241203/tsirkon-1987133259.html

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в мире, россия, китай, циндао, народно-освободительная армия китая, вмф рф, министерство обороны рф (минобороны рф)