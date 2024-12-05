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Отряд боевых кораблей ВМФ России прибыл в Китай
Отряд боевых кораблей ВМФ России прибыл в Китай - РИА Новости, 05.12.2024
Отряд боевых кораблей ВМФ России прибыл в Китай
Отряд боевых кораблей ВМФ России в составе корветов "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", "Резкий" и "Громкий", а также судна обеспечения "Печенга"... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T11:39
2024-12-05T11:39
2024-12-05T11:39
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Отряд боевых кораблей ВМФ России в составе корветов "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", "Резкий" и "Громкий", а также судна обеспечения "Печенга" прибыл в китайский порт Циндао, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. "Отряд боевых кораблей ВМФ России в составе новейших корветов "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", "Резкий" и "Громкий", а также судна обеспечения "Печенга", прибыл сегодня, 5 декабря, в порт Циндао Китайской Народной Республики", - говорится в сообщении. Визит российских боевых кораблей в Китай проходит в рамках дальнего похода и продлится до 9 декабря. Программа визита включает протокольные встречи командования отряда боевых кораблей ВМФ России с представителями командования военно-морской базы ВМС НОАК, взаимное посещение кораблей. Для экипажей российского отряда боевых кораблей будет организован ряд культурных мероприятий, включая осмотр достопримечательностей Циндао, спортивные состязания с китайскими военными моряками. "Визит отряда боевых кораблей ВМФ России в Китайскую Народную Республику послужит ещё одним практическим шагом в сфере укрепления сотрудничества между флотами двух государств", - добавили в Минобороны.
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в мире, россия, китай, циндао, народно-освободительная армия китая, вмф рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Россия, Китай, Циндао, Народно-освободительная армия Китая, ВМФ РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Отряд боевых кораблей ВМФ России прибыл в Китай
Отряд боевых кораблей ВМФ России прибыл с визитом в китайский порт Циндао