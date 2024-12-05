https://ria.ru/20241205/veb-1987505347.html

ВЭБ.РФ обеспечил объем размещений и приемлемую стоимость фондирования

ВЭБ.РФ обеспечил объем размещений и приемлемую стоимость фондирования - РИА Новости, 05.12.2024

ВЭБ.РФ обеспечил объем размещений и приемлемую стоимость фондирования

Несмотря на сложную ситуацию на долговом рынке, ВЭБ.РФ в этом году обеспечил высокий объем размещений и сохранил стоимость фондирования на приемлемых уровнях,... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T13:24

2024-12-05T13:24

2024-12-05T13:24

константин вышковский

вэб.рф (вэб)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987504977_0:203:1280:923_1920x0_80_0_0_918c55c0e0239e9e1d25336066caf7d3.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Несмотря на сложную ситуацию на долговом рынке, ВЭБ.РФ в этом году обеспечил высокий объем размещений и сохранил стоимость фондирования на приемлемых уровнях, заявил заместитель председателя госкорпорации развития Константин Вышковский на XXII Российском облигационном конгрессе. "Я подчеркну, что ВЭБ.РФ остается приверженцем именно структуры флоатера (облигации с плавающей ставкой — прим. ред.) с привязкой к рыночному индикатору RUONIA. В этом году, несмотря на сложную ситуацию, мы вновь сумели обеспечить высокий объем размещений и сохранить стоимость фондирования на приемлемых уровнях", — сказал Вышковский, слова которого привели в ВЭБе. Он добавил, что в сегменте среднедолгосрочных бумаг госкорпорация разместила инструменты на 270 миллиардов рублей, что на 100 миллиардов превышает показатель прошлого года. В сегменте краткосрочных облигаций ВЭБ.РФ разместил долговые бумаги на 2,5 триллиона рублей. Как подчеркнул заместитель председателя ВЭБ.РФ, в целом 2024 год для российского облигационного рынка прошел под знаком флоатеров — этот инструмент использовался очень активно. "Рынок рос. Общий объем локального долгового рынка приблизился к отметке 30 трлн руб. И при этом как минимум четверть на нем занимают инструменты с плавающей ставкой. А всего, по нашим оценкам, за этот год почти половина (46%) всех привлечений была осуществлена за счет эмиссии флоатеров", — отметил Вышковский. Он пояснил, что в этом году на долговом рынке можно отметить две тенденции — расширение кредитных спредов и поиск альтернатив для оживления спроса. "В целом ожидаем, что следующий год будет годом совместного поиска эмитентами и инвесторами новых подходов к привлечению фондирования, годом развития продуктовых линеек всех участников финансового рынка", — резюмировал Вышковский. Он также прогнозирует рост числа двусторонних клубных сделок и активности в сегменте цифровых финансовых активов.

https://ria.ru/20241129/finansirovanie-1986539893.html

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константин вышковский, вэб.рф (вэб)