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ВЭБ.РФ обеспечил объем размещений и приемлемую стоимость фондирования - РИА Новости, 05.12.2024
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13:24 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/veb-1987505347.html
ВЭБ.РФ обеспечил объем размещений и приемлемую стоимость фондирования
ВЭБ.РФ обеспечил объем размещений и приемлемую стоимость фондирования - РИА Новости, 05.12.2024
ВЭБ.РФ обеспечил объем размещений и приемлемую стоимость фондирования
Несмотря на сложную ситуацию на долговом рынке, ВЭБ.РФ в этом году обеспечил высокий объем размещений и сохранил стоимость фондирования на приемлемых уровнях,... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T13:24
2024-12-05T13:24
константин вышковский
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Несмотря на сложную ситуацию на долговом рынке, ВЭБ.РФ в этом году обеспечил высокий объем размещений и сохранил стоимость фондирования на приемлемых уровнях, заявил заместитель председателя госкорпорации развития Константин Вышковский на XXII Российском облигационном конгрессе. "Я подчеркну, что ВЭБ.РФ остается приверженцем именно структуры флоатера (облигации с плавающей ставкой — прим. ред.) с привязкой к рыночному индикатору RUONIA. В этом году, несмотря на сложную ситуацию, мы вновь сумели обеспечить высокий объем размещений и сохранить стоимость фондирования на приемлемых уровнях", — сказал Вышковский, слова которого привели в ВЭБе. Он добавил, что в сегменте среднедолгосрочных бумаг госкорпорация разместила инструменты на 270 миллиардов рублей, что на 100 миллиардов превышает показатель прошлого года. В сегменте краткосрочных облигаций ВЭБ.РФ разместил долговые бумаги на 2,5 триллиона рублей. Как подчеркнул заместитель председателя ВЭБ.РФ, в целом 2024 год для российского облигационного рынка прошел под знаком флоатеров — этот инструмент использовался очень активно. "Рынок рос. Общий объем локального долгового рынка приблизился к отметке 30 трлн руб. И при этом как минимум четверть на нем занимают инструменты с плавающей ставкой. А всего, по нашим оценкам, за этот год почти половина (46%) всех привлечений была осуществлена за счет эмиссии флоатеров", — отметил Вышковский. Он пояснил, что в этом году на долговом рынке можно отметить две тенденции — расширение кредитных спредов и поиск альтернатив для оживления спроса. "В целом ожидаем, что следующий год будет годом совместного поиска эмитентами и инвесторами новых подходов к привлечению фондирования, годом развития продуктовых линеек всех участников финансового рынка", — резюмировал Вышковский. Он также прогнозирует рост числа двусторонних клубных сделок и активности в сегменте цифровых финансовых активов.
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константин вышковский, вэб.рф (вэб)
Константин Вышковский, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
ВЭБ.РФ обеспечил объем размещений и приемлемую стоимость фондирования

Вышковский заявил о сохранении ВЭБ стоимости фондирования на приемлемых уровнях

© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФВЭБ.РФ обеспечил объем размещений и приемлемую стоимость фондирования
ВЭБ.РФ обеспечил объем размещений и приемлемую стоимость фондирования - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФ
ВЭБ.РФ обеспечил объем размещений и приемлемую стоимость фондирования
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Несмотря на сложную ситуацию на долговом рынке, ВЭБ.РФ в этом году обеспечил высокий объем размещений и сохранил стоимость фондирования на приемлемых уровнях, заявил заместитель председателя госкорпорации развития Константин Вышковский на XXII Российском облигационном конгрессе.
"Я подчеркну, что ВЭБ.РФ остается приверженцем именно структуры флоатера (облигации с плавающей ставкой — прим. ред.) с привязкой к рыночному индикатору RUONIA. В этом году, несмотря на сложную ситуацию, мы вновь сумели обеспечить высокий объем размещений и сохранить стоимость фондирования на приемлемых уровнях", — сказал Вышковский, слова которого привели в ВЭБе.
Он добавил, что в сегменте среднедолгосрочных бумаг госкорпорация разместила инструменты на 270 миллиардов рублей, что на 100 миллиардов превышает показатель прошлого года. В сегменте краткосрочных облигаций ВЭБ.РФ разместил долговые бумаги на 2,5 триллиона рублей.
Как подчеркнул заместитель председателя ВЭБ.РФ, в целом 2024 год для российского облигационного рынка прошел под знаком флоатеров — этот инструмент использовался очень активно.
"Рынок рос. Общий объем локального долгового рынка приблизился к отметке 30 трлн руб. И при этом как минимум четверть на нем занимают инструменты с плавающей ставкой. А всего, по нашим оценкам, за этот год почти половина (46%) всех привлечений была осуществлена за счет эмиссии флоатеров", — отметил Вышковский.
Он пояснил, что в этом году на долговом рынке можно отметить две тенденции — расширение кредитных спредов и поиск альтернатив для оживления спроса.
"В целом ожидаем, что следующий год будет годом совместного поиска эмитентами и инвесторами новых подходов к привлечению фондирования, годом развития продуктовых линеек всех участников финансового рынка", — резюмировал Вышковский.
Он также прогнозирует рост числа двусторонних клубных сделок и активности в сегменте цифровых финансовых активов.
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Константин ВышковскийВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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