Более половины украинских беженцев уехали из Варшавы, заявил мэр
Мэр Тшасковский заявил, что в Варшаве остались около 150 тыс украинских беженцев
© AP Photo / Pawel KuczynskiБеженцы с Украины в Варшаве
© AP Photo / Pawel Kuczynski
Беженцы с Украины в Варшаве. Архивное фото
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Мэр Тшасковский заявил, что в Варшаве остались около 150 тыс украинских беженцев
ВАРШАВА, 5 дек - РИА Новости. Больше половины граждан Украины, прибывших в Варшаву как беженцы, уже покинули польскую столицу, сообщил журналистам мэр города Рафал Тшасковский.
"В Польшу в последние годы приехали более двух миллионов украинцев, в Варшаву приехали в пиковый момент 350 тысяч украинцев, из которых в настоящий момент у нас остается около 150 тысяч", - сказал Тшасковский.
При этом он ожидает, что часть из украинских беженцев останется в Варшаве навсегда.
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"Мы должны быть готовы к тому, что часть украинцев, которые сейчас находятся в Варшаве, останутся у нас", - сказал градоначальник.
В мае в Польше приняли закон о том, что все находящиеся в стране дети украинских беженцев обязаны посещать польские школы. В противном случае родителей школьников лишат социальных выплат в размере 800 злотых (более 200 долларов) на каждого ребенка, а также оштрафуют на 100 злотых (около 25 долларов) за каждого.-0-