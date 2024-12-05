https://ria.ru/20241205/varshava-1987522625.html

Более половины украинских беженцев уехали из Варшавы, заявил мэр

Более половины украинских беженцев уехали из Варшавы, заявил мэр - РИА Новости, 05.12.2024

Более половины украинских беженцев уехали из Варшавы, заявил мэр

Мэр Тшасковский заявил, что в Варшаве остались около 150 тыс украинских беженцев

2024-12-05T14:40

2024-12-05T14:40

2024-12-05T14:40

в мире

варшава

польша

украина

рафал тшасковски

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ВАРШАВА, 5 дек - РИА Новости. Больше половины граждан Украины, прибывших в Варшаву как беженцы, уже покинули польскую столицу, сообщил журналистам мэр города Рафал Тшасковский. "В Польшу в последние годы приехали более двух миллионов украинцев, в Варшаву приехали в пиковый момент 350 тысяч украинцев, из которых в настоящий момент у нас остается около 150 тысяч", - сказал Тшасковский. При этом он ожидает, что часть из украинских беженцев останется в Варшаве навсегда. "Мы должны быть готовы к тому, что часть украинцев, которые сейчас находятся в Варшаве, останутся у нас", - сказал градоначальник. В мае в Польше приняли закон о том, что все находящиеся в стране дети украинских беженцев обязаны посещать польские школы. В противном случае родителей школьников лишат социальных выплат в размере 800 злотых (более 200 долларов) на каждого ребенка, а также оштрафуют на 100 злотых (около 25 долларов) за каждого.-0-

https://ria.ru/20241106/polsha-1982166471.html

варшава

польша

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, варшава, польша, украина, рафал тшасковски