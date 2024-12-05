https://ria.ru/20241205/urok-1987610178.html

Открытый "Урок цифры" провели в Тульской области

Открытый "Урок цифры" провели в Тульской области - РИА Новости, 05.12.2024

Открытый "Урок цифры" провели в Тульской области

Заместитель губернатора Тульской области Ярослав Раков совместно с представителями компании "Яндекс" провел открытый урок "Код города: технологии в движении",... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T21:12

2024-12-05T21:12

2024-12-05T21:12

тульская область

общество

тульская область

яндекс

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579708724_0:112:3077:1843_1920x0_80_0_0_9dc5fa75ccb1ee16e6a31afd86f7eef4.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Заместитель губернатора Тульской области Ярослав Раков совместно с представителями компании "Яндекс" провел открытый урок "Код города: технологии в движении", сообщает пресс-служба регионального правительства. Раков рассказал, что "Урок цифры" проводится с 2018 года в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", разработан при участии ведущих российских ИТ-компаний с целью развития цифровых компетенций у школьников и ранней профориентации. "Каждый урок – это проводник для школьников к информационным технологиям. Одна из его целей - помочь детям в будущем осознанно выбирать цифровые технологии как одно из направлений своего развития. Также крайне важно, что такие уроки стирают границы между реальным и цифровым миром, показывают, что "цифра" прочно вошла в обычную жизнь", – приводит пресс-служба слова Ракова. Заместитель губернатора добавил, что проект с каждым годом набирает популярность, количество его участников растет. И это говорит о том, что такой формат обучения интересен детям в любом возрасте. Отмечается, что тема урока в 2024 году — "Код города: технологии в движении". Директор по взаимодействию с органами власти в сфере образования компании "Яндекс" Дмитрий Растворов на примере сервиса такси рассказал школьникам, как современные технологии, в том числе искусственный интеллект и машинное обучение, помогают людям быстро и комфортно перемещаться по городу. Он познакомил ребят с технологическими решениями и теорией графов, которая лежит в основе построения маршрутов, и рассказал об алгоритмах, которые помогают найти кратчайший путь до пункта назначения и сократить время подачи такси. Задания "Урока цифры" адаптированы для учеников от 1 до 11 классов. Они отличаются по объему и уровню сложности.

тульская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, тульская область, яндекс, россия