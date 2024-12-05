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Открытый "Урок цифры" провели в Тульской области
Открытый "Урок цифры" провели в Тульской области - РИА Новости, 05.12.2024
Открытый "Урок цифры" провели в Тульской области
Заместитель губернатора Тульской области Ярослав Раков совместно с представителями компании "Яндекс" провел открытый урок "Код города: технологии в движении",... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T21:12
2024-12-05T21:12
2024-12-05T21:12
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Заместитель губернатора Тульской области Ярослав Раков совместно с представителями компании "Яндекс" провел открытый урок "Код города: технологии в движении", сообщает пресс-служба регионального правительства. Раков рассказал, что "Урок цифры" проводится с 2018 года в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", разработан при участии ведущих российских ИТ-компаний с целью развития цифровых компетенций у школьников и ранней профориентации. "Каждый урок – это проводник для школьников к информационным технологиям. Одна из его целей - помочь детям в будущем осознанно выбирать цифровые технологии как одно из направлений своего развития. Также крайне важно, что такие уроки стирают границы между реальным и цифровым миром, показывают, что "цифра" прочно вошла в обычную жизнь", – приводит пресс-служба слова Ракова. Заместитель губернатора добавил, что проект с каждым годом набирает популярность, количество его участников растет. И это говорит о том, что такой формат обучения интересен детям в любом возрасте. Отмечается, что тема урока в 2024 году — "Код города: технологии в движении". Директор по взаимодействию с органами власти в сфере образования компании "Яндекс" Дмитрий Растворов на примере сервиса такси рассказал школьникам, как современные технологии, в том числе искусственный интеллект и машинное обучение, помогают людям быстро и комфортно перемещаться по городу. Он познакомил ребят с технологическими решениями и теорией графов, которая лежит в основе построения маршрутов, и рассказал об алгоритмах, которые помогают найти кратчайший путь до пункта назначения и сократить время подачи такси. Задания "Урока цифры" адаптированы для учеников от 1 до 11 классов. Они отличаются по объему и уровню сложности.
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общество, тульская область, яндекс, россия
Тульская область, Общество, Тульская область, Яндекс, Россия
Открытый "Урок цифры" провели в Тульской области
В Тульской области для школьников провели открытый "Урок цифры"
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Заместитель губернатора Тульской области Ярослав Раков совместно с представителями компании "Яндекс" провел открытый урок "Код города: технологии в движении", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Раков рассказал, что "Урок цифры" проводится с 2018 года в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", разработан при участии ведущих российских ИТ-компаний с целью развития цифровых компетенций у школьников и ранней профориентации.
"Каждый урок – это проводник для школьников к информационным технологиям. Одна из его целей - помочь детям в будущем осознанно выбирать цифровые технологии как одно из направлений своего развития. Также крайне важно, что такие уроки стирают границы между реальным и цифровым миром, показывают, что "цифра" прочно вошла в обычную жизнь", – приводит пресс-служба слова Ракова.
Заместитель губернатора добавил, что проект с каждым годом набирает популярность, количество его участников растет. И это говорит о том, что такой формат обучения интересен детям в любом возрасте.
Отмечается, что тема урока в 2024 году — "Код города: технологии в движении".
Директор по взаимодействию с органами власти в сфере образования компании "Яндекс" Дмитрий Растворов на примере сервиса такси рассказал школьникам, как современные технологии, в том числе искусственный интеллект и машинное обучение, помогают людям быстро и комфортно перемещаться по городу. Он познакомил ребят с технологическими решениями и теорией графов, которая лежит в основе построения маршрутов, и рассказал об алгоритмах, которые помогают найти кратчайший путь до пункта назначения и сократить время подачи такси.
Задания "Урока цифры" адаптированы для учеников от 1 до 11 классов. Они отличаются по объему и уровню сложности.