https://ria.ru/20241205/ukraina-1987489097.html

На Западе сделали неутешительный прогноз об Украине

На Западе сделали неутешительный прогноз об Украине - РИА Новости, 05.12.2024

На Западе сделали неутешительный прогноз об Украине

Украина может согласиться на создание демилитаризованной зоны по примеру Северной и Южной Кореи, пишет The Spectator. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T11:56

2024-12-05T11:56

2024-12-05T11:56

специальная военная операция на украине

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киев

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Украина может согласиться на создание демилитаризованной зоны по примеру Северной и Южной Кореи, пишет The Spectator."Я верю — или боюсь — Украина движется в направлении демилитаризованной зоны в корейском стиле. Замороженная военная граница; трагическое перемирие, которое может продлиться десятилетиями", — считает автор публикации.Отмечается, что Украине необходимо найти способ прекратить военные действия, иначе она столкнется с "демографическим коллапсом".В ноябре газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что окружение Трампа предложило заморозку конфликта на Украине, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно не вступать в НАТО.На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин отметил, что слова Трампа о стремлении разрешить украинский кризис заслуживают внимания. Российский лидер заявил о готовности создать условия для долгосрочного урегулирования конфликта, чтобы Украина была независимым суверенным государством, а не инструментом в руках третьих стран.

https://ria.ru/20241205/ukraina-1987463800.html

https://ria.ru/20241205/zelenskiy-1987455735.html

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в мире, украина, киев