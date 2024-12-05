https://ria.ru/20241205/ukraina-1987489097.html
На Западе сделали неутешительный прогноз об Украине
На Западе сделали неутешительный прогноз об Украине - РИА Новости, 05.12.2024
На Западе сделали неутешительный прогноз об Украине
Украина может согласиться на создание демилитаризованной зоны по примеру Северной и Южной Кореи, пишет The Spectator. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T11:56
2024-12-05T11:56
2024-12-05T11:56
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Украина может согласиться на создание демилитаризованной зоны по примеру Северной и Южной Кореи, пишет The Spectator."Я верю — или боюсь — Украина движется в направлении демилитаризованной зоны в корейском стиле. Замороженная военная граница; трагическое перемирие, которое может продлиться десятилетиями", — считает автор публикации.Отмечается, что Украине необходимо найти способ прекратить военные действия, иначе она столкнется с "демографическим коллапсом".В ноябре газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что окружение Трампа предложило заморозку конфликта на Украине, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно не вступать в НАТО.На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин отметил, что слова Трампа о стремлении разрешить украинский кризис заслуживают внимания. Российский лидер заявил о готовности создать условия для долгосрочного урегулирования конфликта, чтобы Украина была независимым суверенным государством, а не инструментом в руках третьих стран.
https://ria.ru/20241205/ukraina-1987463800.html
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в мире, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев
На Западе сделали неутешительный прогноз об Украине
The Spectator: на Украине может быть создана демилитаризованная зона