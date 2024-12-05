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На Западе сделали тревожное заявление об Украине - РИА Новости, 05.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:06 05.12.2024 (обновлено: 13:12 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/ukraina-1987463800.html
На Западе сделали тревожное заявление об Украине
На Западе сделали тревожное заявление об Украине - РИА Новости, 05.12.2024
На Западе сделали тревожное заявление об Украине
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х предположил, что причиной сноса памятника Александру Пушкину в Одессе мог стать страх украинцев перед совместным с... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T10:06
2024-12-05T13:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
одесса
александр пушкин
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х предположил, что причиной сноса памятника Александру Пушкину в Одессе мог стать страх украинцев перед совместным с Россией культурным наследием."Они боятся даже мертвых русских", — заявил он.Журналист отмечает, что снос памятника отражает "националистическую ненависть" и "вопиющее невежество украинцев".Накануне депутаты Одесского горсовета поддержали снос памятника Александру Пушкину, находящегося под защитой ЮНЕСКО. Памятник был установлен в 1889 году на пожертвования местных жителей.С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации. В соответствии с ним по всей стране снесли тысячи памятников, переименовали десятки городов и сел, носивших имена выдающихся деятелей советской эпохи. А в последнее время власти Украины активно борются не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, власти Украины на протяжении многих лет проводят курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20241118/ukraina-1984439645.html
https://ria.ru/20241115/pamyatniki-1983955675.html
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в мире, украина, россия, одесса, александр пушкин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Одесса, Александр Пушкин
На Западе сделали тревожное заявление об Украине

Журналист Боуз заявил, что украинцы сносят памятники из-за страха

CC BY-SA 4.0 / Posterrr / Памятник поэту А. С. Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, Украина
Памятник поэту А. С. Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, Украина - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
CC BY-SA 4.0 / Posterrr /
Памятник поэту А. С. Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х предположил, что причиной сноса памятника Александру Пушкину в Одессе мог стать страх украинцев перед совместным с Россией культурным наследием.
"Они боятся даже мертвых русских", — заявил он.
Надпись на месте снесенного памятника Александру Пушкину в Кривом Роге - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
На Украине у снесенного памятника Пушкину появилась неожиданная надпись
18 ноября, 17:52
Журналист отмечает, что снос памятника отражает "националистическую ненависть" и "вопиющее невежество украинцев".
Накануне депутаты Одесского горсовета поддержали снос памятника Александру Пушкину, находящегося под защитой ЮНЕСКО. Памятник был установлен в 1889 году на пожертвования местных жителей.
Памятники великим русским поэтам Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову снесены в Кривом Роге Днепропетровской области - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
В Кривом Роге снесли памятники Пушкину и Лермонтову
15 ноября, 13:50
С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации. В соответствии с ним по всей стране снесли тысячи памятников, переименовали десятки городов и сел, носивших имена выдающихся деятелей советской эпохи. А в последнее время власти Украины активно борются не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, власти Украины на протяжении многих лет проводят курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Вид на Вену - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
В Вене отказались комментировать снос памятников Пушкину на Украине
4 декабря, 04:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияОдессаАлександр Пушкин
 
 
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