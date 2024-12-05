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В США рассказали, что Вашингтон может передать Зеленскому - РИА Новости, 05.12.2024
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09:00 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/ukraina-1987455160.html
В США рассказали, что Вашингтон может передать Зеленскому
В США рассказали, что Вашингтон может передать Зеленскому - РИА Новости, 05.12.2024
В США рассказали, что Вашингтон может передать Зеленскому
В американском правительстве обсуждают передачу Украине ядерного оружия, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T09:00
2024-12-05T09:00
в мире
киев
украина
сша
владимир путин
дональд трамп
нато
министерство обороны сша
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В американском правительстве обсуждают передачу Украине ядерного оружия, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X."В Вашингтоне ходят слухи о том, что обсуждается вопрос о предоставлении Зеленскому тактического ядерного оружия", — указал Макгрегор.В ноябре британское издание Express писало, что победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп может тайно передать Киеву ядерное оружие при условии, что Украина не сможет присоединиться к НАТО.Также британская газета Times со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для Министерства обороны, сообщала, что Киев может разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев в случае, если США сократят военную помощь.Украина уже призывала Запад к ее скорейшему приглашению в НАТО, в противном случае угрожая созданием ядерного оружия. Газета Bild со ссылкой на украинского чиновника сообщала, что Киев якобы может сконструировать такую боеголовку в течение нескольких недель.Как заявлял президент России Владимир Путин, создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока не ясно, способна ли на это Украина. Он также назвал очередной провокацией сообщения о том, что оно может появиться у Киева. По его словам, любой шаг в этом направлении со стороны Украины встретит соответствующую реакцию и Россия не допустит создания ядерного оружия Киевом ни при каких обстоятельствах. Кроме того, Москва, заверил Путин, отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Украине такое оружие.
https://ria.ru/20241205/dzhoklenskiy-1987442595.html
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в мире, киев, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, нато, министерство обороны сша, bild
В мире, Киев, Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, НАТО, Министерство обороны США, Bild
В США рассказали, что Вашингтон может передать Зеленскому

Макгрегор заявил, что в Вашингтоне обсуждают передачу Украине ядерного оружия

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия
Владимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В американском правительстве обсуждают передачу Украине ядерного оружия, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X.
«
"В Вашингтоне ходят слухи о том, что обсуждается вопрос о предоставлении Зеленскому тактического ядерного оружия", — указал Макгрегор.
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Вчера, 05:31
В ноябре британское издание Express писало, что победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп может тайно передать Киеву ядерное оружие при условии, что Украина не сможет присоединиться к НАТО.
Также британская газета Times со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для Министерства обороны, сообщала, что Киев может разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев в случае, если США сократят военную помощь.
Украина уже призывала Запад к ее скорейшему приглашению в НАТО, в противном случае угрожая созданием ядерного оружия. Газета Bild со ссылкой на украинского чиновника сообщала, что Киев якобы может сконструировать такую боеголовку в течение нескольких недель.
Как заявлял президент России Владимир Путин, создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока не ясно, способна ли на это Украина. Он также назвал очередной провокацией сообщения о том, что оно может появиться у Киева. По его словам, любой шаг в этом направлении со стороны Украины встретит соответствующую реакцию и Россия не допустит создания ядерного оружия Киевом ни при каких обстоятельствах. Кроме того, Москва, заверил Путин, отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Украине такое оружие.
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В миреКиевУкраинаСШАВладимир ПутинДональд ТрампНАТОМинистерство обороны СШАBild
 
 
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