В США рассказали, что Вашингтон может передать Зеленскому
Макгрегор заявил, что в Вашингтоне обсуждают передачу Украине ядерного оружия
© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В американском правительстве обсуждают передачу Украине ядерного оружия, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X.
«
"В Вашингтоне ходят слухи о том, что обсуждается вопрос о предоставлении Зеленскому тактического ядерного оружия", — указал Макгрегор.
В ноябре британское издание Express писало, что победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп может тайно передать Киеву ядерное оружие при условии, что Украина не сможет присоединиться к НАТО.
Также британская газета Times со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для Министерства обороны, сообщала, что Киев может разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев в случае, если США сократят военную помощь.
Украина уже призывала Запад к ее скорейшему приглашению в НАТО, в противном случае угрожая созданием ядерного оружия. Газета Bild со ссылкой на украинского чиновника сообщала, что Киев якобы может сконструировать такую боеголовку в течение нескольких недель.
Как заявлял президент России Владимир Путин, создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока не ясно, способна ли на это Украина. Он также назвал очередной провокацией сообщения о том, что оно может появиться у Киева. По его словам, любой шаг в этом направлении со стороны Украины встретит соответствующую реакцию и Россия не допустит создания ядерного оружия Киевом ни при каких обстоятельствах. Кроме того, Москва, заверил Путин, отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Украине такое оружие.