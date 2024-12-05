https://ria.ru/20241205/ukraina-1987409223.html

Последний грабеж Украины

Последний грабеж Украины - РИА Новости, 05.12.2024

Последний грабеж Украины

Украинский вопрос продолжает оставаться самой горячей геополитической темой, при этом последние недели стали периодом радикальных перемен и в риторике, и в... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T08:00

2024-12-05T08:00

2024-12-05T08:02

аналитика

украина

россия

спецоперация

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Украинский вопрос продолжает оставаться самой горячей геополитической темой, при этом последние недели стали периодом радикальных перемен и в риторике, и в поведении как Киева, так и Соединенных Штатов. О делах околофронтовых в другой раз, а сейчас — о параллельных процессах, которые являются нотами общей симфонии. Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТС) обратился в национальную комиссию по регулированию энергетики (НКРЭКУ) с просьбой согласовать увеличение тарифов на прокачку газа по территории страны на 305 процентов. Комиссия просьбу удовлетворила, и уже в следующем году стоимость прокачки тысячи кубометров голубого топлива вырастет с 124,16 гривны до 502,50 (314 и 1260 рублей соответственно).Событие вроде бы локальное, но это лишь на первый взгляд. На самом деле перед нами этап, который с некоторой осторожностью можно назвать переломным и переходным к новой для Украины реальности. Новой — но для режима Зеленского точно не радостной.Начать нужно с того, что упомянутая НКРЭКУ — это организация, реально влияющая на энергетическую ситуацию в Незалежной и помогающая лавировать в условиях нарушенной системы генерации и распределения энергии. Например, летом этого года, пока Киев показушно рыдал на каждом углу о чудовищном положении энергетики в стране, НКРЭКУ повысила так называемые прайс-кэпы (максимальные уровни цен) на электричество, что, с одной стороны, увеличило объем денежных поступлений, с другой — позволило избежать веерных отключений, особенно в вечернее и ночное время. Проще говоря, электричество для бытовых и промышленных потребителей стало дороже, но его подача стала более стабильной.Это не вода на мельницу противника, а физический факт, в очередной раз напоминающий, что ко всем заявлениям Киева, особенно приятным нашему уху, нужно относиться предельно скептически.Текущее взвинчивание тарифов на газ имеет под собой те же ожидания, а именно — троекратное увеличение отчислений в бюджет со стороны якорных потребителей, то есть еще остающихся на плаву промышленных предприятий. Именно они потребляют больше всего газа, поэтому их производственные циклы напрямую зависят от бесперебойности поставок.Полумертвая экономика Украины, чей внешний долг стремительно пухнет и приближается к 80 процентам ВВП, на это решение отреагировала остро. Надо добавить, что буквально на днях в украинской прессе муссировалось заявление генерала Марченко, который в свое время командовал обороной Николаева. Скоропостижно уволившийся по состоянию здоровья генерал заявил, что украинский бизнес более не может тащить тяготы войны. Если ранее владельцы заводов, газет и пароходов добровольно перечисляли деньги на нужды ВСУ, то в последний год этот процесс приобрел принудительный характер, а в новых реалиях многие финансовые доноры находятся на грани коммерческой смерти.Кстати, свежее заявление Зеленского, что ВСУ для продолжения войны нужно 126 миллиардов долларов новых ассигнований, может быть отголоском полного исчерпания собственной кубышки.Украинский бизнес и промышленность встали на дыбы. В НКРЭКУ отправлены официальные письма, где приводятся выкладки, показывающие, что троекратное увеличение тарифов на внутреннюю (это ключевое слово) прокачку газа приведет к каскадному обрушению последних очагов индустрии и массовым увольнениям последних сотрудников. Здесь, конечно, изрядная доля лукавства и гиперболизация, но в целом ожидания вполне логичные.Украинский бизнес и промышленники возмущаются, что система тарифообразования ОГТС предельно непрозрачна, и требуют провести открытый аудит и опубликовать постатейную детализацию расходов оператора, как это ранее делалось применительно к электричеству. И НКРЭКУ, и ОГТСУ пока отмалчиваются — видимо, ждут реакции Банковой.Повторимся, происходящее имеет самую прямую взаимосвязь с ситуацией на фронте и ожиданиями тектонических сдвигов в мировой политике.Во-первых, от лица Соединенных Штатов уже вовсю активничает новая, еще даже не утвержденная администрация, а команда Сонного Джо демонстративно досиживает свой срок. Во-вторых, вообще отсутствует какая-либо информация о даже попытках переговоров относительно продления транзита российского газа через Украину. Напомним, что закупает его "Нафтогаз", а прокачивает упомянутая выше ОГТС. То есть с высокой долей вероятности вместе с боем кремлевских курантов повернется и вентиль на магистральной трубе. Будет он перекрыт полностью или частично, мы узнаем уже очень скоро, оговоримся лишь, что Будапешт вчера потребовал от Брюсселя сделать очередное исключение из санкций, чтобы иметь возможность проводить платежи за российский газ в рублях через "Газпромбанк". С учетом того факта, что венгерские компании сейчас являются прокладками по перепродаже газа на Украину и в Австрию, возможен вариант частичных исключений.Киев загнал себя в политический тупик. Сам себе запретил любые переговоры с Москвой, ведет предельно хамскую политику по отношению к Европе, своей невменяемой линией поведения фактически утопил надежды на полноценное продление транзита. Введение 300-процентных тарифов, то есть, по сути, грабеж собственной промышленности — это попытка, что называется, хапнуть денег на прощание. Хоть откуда — ведь дальше отчислений за транзит, скорее всего, не будет.Команда Трампа патовую ситуацию Украины выжимает по полной. В управлении по зарубежным активам США рассматривается обращение компании Monte Valle Partners, которая очень хочет выкупить три поврежденные нитки "Северных потоков". Исходя из риторики владельца, можно предположить, что Вашингтон собирается неким образом договориться с "Газпромом" и после ремонта перезапустить поставки российского газа в ЕС. В таком случае ценность балтийского маршрута взлетит до небес, украинская же ветка окончательно потеряет свою значимость как политический элемент торга и шантажа со стороны Киева.Это только версия, но, возможно, описанные события стали одним из факторов, при помощи которых Вашингтон вынудил Зеленского резко сменить риторику. Кто пропустил: вчера нелегитимный гетман внезапно заявил, что готов рассмотреть вариант прекращения войны с условием потери территорий, контролируемых российскими войсками. И это после трех лет ударов себя пяткой в грудь, что ни пяди украинской земли не будет отдано "оккупантам".О чем кулуарно говорили Банковая и эмиссары Трампа, неизвестно. Но столь очевидная смена настроений толсто намекает, что Зеленского крепко взяли за финансовый галстук и обещают потуже затянуть узел под горлом. В то время как собственные источники финансирования — и без того жидкие — истощаются прямо на глазах.Описанное вовсе не означает, что трамповский Вашингтон настроен на мир, тем более на условиях Москвы. Озвученные неофициально предложения перемирия — компромиссные, но одинаково не устраивают ни Москву, ни Киев. Однако на пути переговоров с Кремлем, которые в теории могут несколько ослабить взаимное напряжение и усилить энергетическую зависимость Европы (в пользу Штатов), стоит Киев с невменяемой дипломатической позицией.И тому, выразительно кивая на газовый вентиль, явно сделали предложение, от которого нельзя отказаться.

https://ria.ru/20241204/ssha-1987403356.html

https://ria.ru/20241204/konlfikt-1987399824.html

https://ria.ru/20241204/predlozheniya-1987372193.html

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аналитика, украина, россия, спецоперация