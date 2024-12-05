https://ria.ru/20241205/ukraina-1987334375.html

"Они за это поплатятся". В Евросоюзе рассказали, как Россия проиграет

"Они за это поплатятся". В Евросоюзе рассказали, как Россия проиграет - РИА Новости, 05.12.2024

"Они за это поплатятся". В Евросоюзе рассказали, как Россия проиграет

Глава европейской дипломатии Кая Каллас сразу после вступления в должность заявила, что поддерживает ввод войск стран ЕС на Украину и выступает против... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T08:00

2024-12-05T08:00

2024-12-05T08:02

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кайя каллас

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дональд трамп

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Михаил Катков. Глава европейской дипломатии Кая Каллас сразу после вступления в должность заявила, что поддерживает ввод войск стран ЕС на Украину и выступает против переговоров с Россией. По ее мнению, Москва, оказавшись под беспрецедентным экономическим давлением, "скоро надорвется", а до тех пор искать компромисс незачем. Как в Брюсселе надеются победить — в материале РИА Новости.Первый блинКаллас уточнила: речь идет о вооруженных силах, которые должны следить за соблюдением режима прекращения огня, когда об этом договорятся. "До сих пор дискуссия велась вокруг того, какие страны готовы отправить солдат, а какие нет. Считаю, ничего исключать нельзя, и в этом вопросе следует сохранять определенную стратегическую двусмысленность", — добавила она.И повторила: Украина должна победить. "Мы все для этого сделаем", — подчеркнула верховный представитель ЕС по иностранным делам.Она уже "наводит мосты" с командой Дональда Трампа. По ее мнению, окружение избранного президента США не верит в возможность легко завершить российско-украинское противостояние.Вообще-то, Каллас сомневается в целесообразности прекращения огня. "Нам следует спросить себя, полезно ли перемирие для того, чтобы россияне отказались от своих целей. Украине сейчас трудно. Но мы переоцениваем Москву: их экономика страдает от санкций, дефицита, инфляции и нехватки кадров", — пояснила она.Главное, чтобы США продолжали поддерживать Киев. Победа России усилит Китай, Иран и КНДР, а это недопустимо.Знаменитый людоедВ июне издание Politico так охарактеризовало тогдашнего премьер-министра Эстонии: "ест россиян на завтрак". Каллас это восприняла как признание своих заслуг. Хотя национальные СМИ постоянно обвиняли ее в том, что она дистанцируется от внутренних проблем, уделяя излишне много внимания внешней политике.Так, в сентябре 2023-го учителя обратились к премьеру с просьбой выполнить предвыборное обещание — повысить зарплаты сотрудникам образовательных и научных учреждений. Немного действительно прибавили, но инфляция все съела.Осенью 2022-го Каллас утверждала, что ее правительство не будет поднимать налоги. "Поскольку вы не понимаете простых фраз, то читайте по губам — налоги не вырастут. И точка. Что, слишком сложно? Налоги не вырастут. Точка", — сказала она одному из оппозиционеров. Однако почти сразу после парламентских выборов фискальное бремя усилилось.При ее правлении экономика Эстонии оказалась на последнем месте в ЕС. "Три года Каи на посту премьер-министра обернулись полным провалом. За всю историю (даже если считать с 1918-го) страна никогда не была последней, тем более несколько лет подряд", — возмущался экс-соратник Каллас по Партии реформ Эстонии, а теперь депутат от оппозиционных центристов Андрей Коробейник.Ну и, конечно, удручающее впечатление произвел скандал с бизнесом ее мужа Арво Халлика в России. В августе 2023-го государственный портал ERR опубликовал результаты расследования. Выяснилось, что Халлику принадлежала четверть акций компании Stark Logistics AS, которая десятилетиями возила грузы в страну "врагов". В том числе — баллоны со слезоточивым газом для МВД России и Белоруссии. С февраля 2022-го по август 2023-го Stark Logistics заработала около полутора миллиона евро на поставках в Россию при общем обороте в 29,8 миллиона.Причем в 2022-м Каллас вложила в фирму 350 тысяч евро. Вместе с тем в декабре того же года она не разрешила занимающейся железнодорожной логистикой государственной компании Operail транспортировку не входящего в санкционные списки российского никеля в Финляндию под предлогом запрета любой деятельности, связанной с белорусским или российским бизнесом.Это привело к тому, что в сентябре 2023-го президент Алар Карис призвал Каллас подать в отставку. Она отказалась. Ее горячо поддержал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. "По отношению к госпоже Каллас я занимаю абсолютно белую позицию, я с огромной симпатией к ней отношусь и считаю, что для нас она ценнейший союзник, который сделал невероятное количество правильной работы в пользу Украины, что действительно позволяет нам эффективно проводить боевые действия. Поэтому еще раз: я на стороне Каллас, если ей нужна поддержка, я буду поддерживать ее в любом случае", — сказал он.Интересное предложениеЭксперт Финансовой академии при правительстве России Денис Денисов не увидел в словах нового главы европейской дипломатии ничего удивительного."Это типично для политиков Скандинавии и Прибалтики. Население этих стран тоже поддерживает подобные невзвешенные и достаточно резкие заявления. К примеру, по последним опросам, в Скандинавии 90% респондентов одобряют продолжение военных поставок Киеву. В Прибалтике таких — 70-80%. Конечно, многое зависит от того, какую позицию займут США при Дональде Трампе, так как Вашингтон традиционно играет определяющую роль в жизни скандинавов и прибалтов. Видимо, местные политики до сих пор не могут поверить в то, что мир меняется", — отметил он в беседе с РИА Новости.По его мнению, такая позиция Каллас и ей подобных со временем приведет к тому, что американцы переложат все украинские расходы на европейские плечи. Причем глава европейской дипломатии сыграет в этом важную роль и, соответственно, станет объектом ненависти, когда население ЕС поймет, что случилось."Учитывая, что имеющиеся мирные инициативы не устраивают ни Россию, ни Украину, тенденция именно такая. Не то что урегулировать конфликт, даже заморозить его не получится. Но кто-то должен платить за продолжение", — добавил Денисов.И напомнил: Боррель занимал более умеренную позицию по России и Украине, однако постепенно окружение склонило его к радикализации. От попыток наладить диалог не осталось и следа.В свою очередь, политолог Александр Дудчак считает, что европейские дипломаты решили отказаться от переговоров в пользу ультиматумов. В частности, так он интерпретировал слова Каллас о вводе войск НАТО на Украину."Она пытается выставить Запад гарантом мира, но ясно, что в ЕС готовятся к войне. Тут важно отметить: если европейские страны введут войска на Украину, они станут законными целями для российской армии. Пока же Москва, как обычно, сохраняет сдержанность", — указал эксперт в разговоре с РИА Новости.Специалисты уверены: на данном этапе никаких переговоров с Украиной и ее партнерами быть не может. У Запада нет интересных предложений для Москвы. Поэтому линия фронта продолжит приближаться к Киеву.

https://ria.ru/20241129/nato-1986249841.html

https://ria.ru/20230901/estoniya-1893456225.html

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украина, россия, киев, кайя каллас, евросоюз, нато, дональд трамп