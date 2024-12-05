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ВС России нанесли удар по месту дислокации ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 05.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:45 05.12.2024 (обновлено: 23:50 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/udar-1987624475.html
ВС России нанесли удар по месту дислокации ВСУ в Черниговской области
ВС России нанесли удар по месту дислокации ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 05.12.2024
ВС России нанесли удар по месту дислокации ВСУ в Черниговской области
Удар нанесён по месту дислокации украинских военных в городе Корюковка Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T23:45
2024-12-05T23:50
специальная военная операция на украине
россия
в мире
черниговская область
сергей лебедев
вооруженные силы рф
украина
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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Удар нанесён по месту дислокации украинских военных в городе Корюковка Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Город Корюковка в Черниговской области получил прилёт на северо-восточной окраине по месту дислокации "каких-то серьёзных бандеровцев", - заявил Лебедев.Он добавил, что в сторону "прилёта" направились около восьми машин скорой помощи.
https://ria.ru/20241205/vs-1987624743.html
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россия, в мире, черниговская область, сергей лебедев, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Черниговская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Украина
ВС России нанесли удар по месту дислокации ВСУ в Черниговской области

ВС России нанесли удар по месту дислокации ВСУ в Корюковке Черниговской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град"
Реактивная система залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня "Град". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Удар нанесён по месту дислокации украинских военных в городе Корюковка Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Город Корюковка в Черниговской области получил прилёт на северо-восточной окраине по месту дислокации "каких-то серьёзных бандеровцев", - заявил Лебедев.
Он добавил, что в сторону "прилёта" направились около восьми машин скорой помощи.
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
ВС России нанесли удар в направлении аэродрома в Киевской области
Вчера, 23:48
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреЧерниговская областьСергей ЛебедевВооруженные силы РФУкраина
 
 
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