https://ria.ru/20241205/udar-1987624475.html

ВС России нанесли удар по месту дислокации ВСУ в Черниговской области

ВС России нанесли удар по месту дислокации ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 05.12.2024

ВС России нанесли удар по месту дислокации ВСУ в Черниговской области

Удар нанесён по месту дислокации украинских военных в городе Корюковка Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T23:45

2024-12-05T23:45

2024-12-05T23:50

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россия

в мире

черниговская область

сергей лебедев

вооруженные силы рф

украина

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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Удар нанесён по месту дислокации украинских военных в городе Корюковка Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Город Корюковка в Черниговской области получил прилёт на северо-восточной окраине по месту дислокации "каких-то серьёзных бандеровцев", - заявил Лебедев.Он добавил, что в сторону "прилёта" направились около восьми машин скорой помощи.

https://ria.ru/20241205/vs-1987624743.html

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