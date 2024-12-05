https://ria.ru/20241205/udar-1987624475.html
ВС России нанесли удар по месту дислокации ВСУ в Черниговской области
ВС России нанесли удар по месту дислокации ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 05.12.2024
ВС России нанесли удар по месту дислокации ВСУ в Черниговской области
Удар нанесён по месту дислокации украинских военных в городе Корюковка Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T23:45
2024-12-05T23:45
2024-12-05T23:50
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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Удар нанесён по месту дислокации украинских военных в городе Корюковка Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Город Корюковка в Черниговской области получил прилёт на северо-восточной окраине по месту дислокации "каких-то серьёзных бандеровцев", - заявил Лебедев.Он добавил, что в сторону "прилёта" направились около восьми машин скорой помощи.
https://ria.ru/20241205/vs-1987624743.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Черниговская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Украина
ВС России нанесли удар по месту дислокации ВСУ в Черниговской области
ВС России нанесли удар по месту дислокации ВСУ в Корюковке Черниговской области