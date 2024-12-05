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Угрозу цунами после землетрясения в Калифорнии отменили - РИА Новости, 05.12.2024
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23:03 05.12.2024 (обновлено: 23:37 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/tsunami-1987621549.html
Угрозу цунами после землетрясения в Калифорнии отменили
Угрозу цунами после землетрясения в Калифорнии отменили - РИА Новости, 05.12.2024
Угрозу цунами после землетрясения в Калифорнии отменили
Угроза цунами в США отменена, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA). РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T23:03
2024-12-05T23:37
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Угроза цунами в США отменена, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).&quot;Предупреждения о цунами или его угрозе нет&quot;, — говорится в последней сводке Центра предупреждения о цунами NOAA.Угрозу цунами объявили после землетрясения магнитудой 7,0 у берегов Калифорнии.По последним данным, эпицентр подземных толчков располагался в океане, в 99 километрах от города Ферндейл на севере Калифорнии. Их очаг залегал на глубине десяти километров.Вслед за этим землетрясением в континентальной части штата зафиксировали мощный афтершок магнитудой 5,8.
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в мире, калифорния, сша
В мире, Калифорния, США
Угрозу цунами после землетрясения в Калифорнии отменили

Угрозу цунами в США после мощного землетрясения в Калифорнии отменили

CC0 / larsen9236 / Пляж в Калифорнии
Пляж в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
CC0 / larsen9236 /
Пляж в Калифорнии. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Угроза цунами в США отменена, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).
«

"Предупреждения о цунами или его угрозе нет", — говорится в последней сводке Центра предупреждения о цунами NOAA.

Угрозу цунами объявили после землетрясения магнитудой 7,0 у берегов Калифорнии.
По последним данным, эпицентр подземных толчков располагался в океане, в 99 километрах от города Ферндейл на севере Калифорнии. Их очаг залегал на глубине десяти километров.
Вслед за этим землетрясением в континентальной части штата зафиксировали мощный афтершок магнитудой 5,8.
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