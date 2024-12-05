https://ria.ru/20241205/tsunami-1987614597.html

В США объявили предупреждение о цунами после землетрясения в Калифорнии

В США объявили предупреждение о цунами после землетрясения в Калифорнии - РИА Новости, 05.12.2024

В США объявили предупреждение о цунами после землетрясения в Калифорнии

В США объявили предупреждение о цунами после землетрясения магнитудой 7,0 у берегов Калифорнии, сообщает Национальное управление океанических и атмосферных... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T22:00

2024-12-05T22:00

2024-12-05T22:33

в мире

калифорния

сша

орегон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750648072_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_80ae3a45383e6b87fb6e7cabb0010458.jpg

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В США объявили предупреждение о цунами после землетрясения магнитудой 7,0 у берегов Калифорнии, сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).Согласно сводке Центра предупреждения о цунами NOAA, тревога действует для участков побережья в штатах Калифорния и Орегон.Геологическая служба США изначально объявила о землетрясении магнитудой 6,6, затем повысила его оценку до 7,3. Вскоре она понизила этот показатель до 7,0.По последним данным, эпицентр подземных толчков располагался в океане, в 99 километрах от города Ферндейл на севере Калифорнии. Их очаг залегал на глубине десяти километров.Вслед за этим землетрясением в континентальной части штата зафиксировали мощный афтершок магнитудой 5,8.

https://ria.ru/20240808/tsunami-1964863651.html

калифорния

сша

орегон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, калифорния, сша, орегон