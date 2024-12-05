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В США объявили предупреждение о цунами после землетрясения в Калифорнии - РИА Новости, 05.12.2024
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22:00 05.12.2024 (обновлено: 22:33 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/tsunami-1987614597.html
В США объявили предупреждение о цунами после землетрясения в Калифорнии
В США объявили предупреждение о цунами после землетрясения в Калифорнии - РИА Новости, 05.12.2024
В США объявили предупреждение о цунами после землетрясения в Калифорнии
В США объявили предупреждение о цунами после землетрясения магнитудой 7,0 у берегов Калифорнии, сообщает Национальное управление океанических и атмосферных... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T22:00
2024-12-05T22:33
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В США объявили предупреждение о цунами после землетрясения магнитудой 7,0 у берегов Калифорнии, сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).Согласно сводке Центра предупреждения о цунами NOAA, тревога действует для участков побережья в штатах Калифорния и Орегон.Геологическая служба США изначально объявила о землетрясении магнитудой 6,6, затем повысила его оценку до 7,3. Вскоре она понизила этот показатель до 7,0.По последним данным, эпицентр подземных толчков располагался в океане, в 99 километрах от города Ферндейл на севере Калифорнии. Их очаг залегал на глубине десяти километров.Вслед за этим землетрясением в континентальной части штата зафиксировали мощный афтершок магнитудой 5,8.
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в мире, калифорния, сша, орегон
В мире, Калифорния, США, Орегон
В США объявили предупреждение о цунами после землетрясения в Калифорнии

В США после землетрясения магнитудой 7,0 объявлено предупреждение о цунами

© AP Photo / Ringo H.W. ChiuКалифорния
Калифорния - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
Калифорния. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В США объявили предупреждение о цунами после землетрясения магнитудой 7,0 у берегов Калифорнии, сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).
Согласно сводке Центра предупреждения о цунами NOAA, тревога действует для участков побережья в штатах Калифорния и Орегон.
Геологическая служба США изначально объявила о землетрясении магнитудой 6,6, затем повысила его оценку до 7,3. Вскоре она понизила этот показатель до 7,0.
По последним данным, эпицентр подземных толчков располагался в океане, в 99 километрах от города Ферндейл на севере Калифорнии. Их очаг залегал на глубине десяти километров.
Вслед за этим землетрясением в континентальной части штата зафиксировали мощный афтершок магнитудой 5,8.
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