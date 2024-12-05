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Более 200 опасных троп у ж/д путей ликвидировали в Подмосковье

Более 200 опасных троп у ж/д путей ликвидировали в Подмосковье - РИА Новости, 05.12.2024

Более 200 опасных троп у ж/д путей ликвидировали в Подмосковье

С начала текущего года на территории Подмосковья ликвидировали более 200 опасных троп вблизи железнодорожных путей, сообщает пресс-служба Минтранса региона. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T17:03

2024-12-05T17:03

2024-12-05T17:03

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

долгопрудный

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. С начала текущего года на территории Подмосковья ликвидировали более 200 опасных троп вблизи железнодорожных путей, сообщает пресс-служба Минтранса региона. Такие мероприятия проводятся в рамках комплекса мер по снижению смертельных случаев на железной дороге. "Провели работы по ликвидации несанкционированных подходов к ж/д путям более чем в 30 округах Подмосковья. Оборудовали свыше 1,5 километра ограждений, 500 метров из которых — железобетонные, таким образом перекрыли больше 200 опасных троп", — рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что эта мера помогает снизить вероятность перехода путей в неположенных местах. Так, с начала года на железной дороге региона зафиксировано 180 смертельных случаев, 90 из них произошли именно при переходе путей по опасным тропам. Наибольший объем по устройству ограждений провели в Люберцах, Долгопрудном, Щелкове.

московская область (подмосковье)

долгопрудный

люберцы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, московская область (подмосковье), долгопрудный, алексей гержик, люберцы