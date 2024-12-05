https://ria.ru/20241205/tropy-1987572008.html
Более 200 опасных троп у ж/д путей ликвидировали в Подмосковье
Более 200 опасных троп у ж/д путей ликвидировали в Подмосковье - РИА Новости, 05.12.2024
Более 200 опасных троп у ж/д путей ликвидировали в Подмосковье
С начала текущего года на территории Подмосковья ликвидировали более 200 опасных троп вблизи железнодорожных путей, сообщает пресс-служба Минтранса региона. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T17:03
2024-12-05T17:03
2024-12-05T17:03
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
долгопрудный
алексей гержик
люберцы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852582090_0:114:3440:2048_1920x0_80_0_0_47c2a209291471c279bc9ccfb440431d.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. С начала текущего года на территории Подмосковья ликвидировали более 200 опасных троп вблизи железнодорожных путей, сообщает пресс-служба Минтранса региона. Такие мероприятия проводятся в рамках комплекса мер по снижению смертельных случаев на железной дороге. "Провели работы по ликвидации несанкционированных подходов к ж/д путям более чем в 30 округах Подмосковья. Оборудовали свыше 1,5 километра ограждений, 500 метров из которых — железобетонные, таким образом перекрыли больше 200 опасных троп", — рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что эта мера помогает снизить вероятность перехода путей в неположенных местах. Так, с начала года на железной дороге региона зафиксировано 180 смертельных случаев, 90 из них произошли именно при переходе путей по опасным тропам. Наибольший объем по устройству ограждений провели в Люберцах, Долгопрудном, Щелкове.
московская область (подмосковье)
долгопрудный
люберцы
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852582090_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_ed9f7ca838e424d6fea5bbee1b78f3eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), долгопрудный, алексей гержик, люберцы
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье), Долгопрудный, Алексей Гержик, Люберцы
Более 200 опасных троп у ж/д путей ликвидировали в Подмосковье
Минтранс МО: ликвидировано более 200 опасных троп у ж/д путей