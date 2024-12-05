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Более 200 опасных троп у ж/д путей ликвидировали в Подмосковье - РИА Новости, 05.12.2024
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Новости Подмосковья
 
17:03 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/tropy-1987572008.html
Более 200 опасных троп у ж/д путей ликвидировали в Подмосковье
Более 200 опасных троп у ж/д путей ликвидировали в Подмосковье - РИА Новости, 05.12.2024
Более 200 опасных троп у ж/д путей ликвидировали в Подмосковье
С начала текущего года на территории Подмосковья ликвидировали более 200 опасных троп вблизи железнодорожных путей, сообщает пресс-служба Минтранса региона. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T17:03
2024-12-05T17:03
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
долгопрудный
алексей гержик
люберцы
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. С начала текущего года на территории Подмосковья ликвидировали более 200 опасных троп вблизи железнодорожных путей, сообщает пресс-служба Минтранса региона. Такие мероприятия проводятся в рамках комплекса мер по снижению смертельных случаев на железной дороге. "Провели работы по ликвидации несанкционированных подходов к ж/д путям более чем в 30 округах Подмосковья. Оборудовали свыше 1,5 километра ограждений, 500 метров из которых — железобетонные, таким образом перекрыли больше 200 опасных троп", — рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что эта мера помогает снизить вероятность перехода путей в неположенных местах. Так, с начала года на железной дороге региона зафиксировано 180 смертельных случаев, 90 из них произошли именно при переходе путей по опасным тропам. Наибольший объем по устройству ограждений провели в Люберцах, Долгопрудном, Щелкове.
московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), долгопрудный, алексей гержик, люберцы
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье), Долгопрудный, Алексей Гержик, Люберцы
Более 200 опасных троп у ж/д путей ликвидировали в Подмосковье

Минтранс МО: ликвидировано более 200 опасных троп у ж/д путей

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПоезд, железная дорога
Поезд, железная дорога - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. С начала текущего года на территории Подмосковья ликвидировали более 200 опасных троп вблизи железнодорожных путей, сообщает пресс-служба Минтранса региона.
Такие мероприятия проводятся в рамках комплекса мер по снижению смертельных случаев на железной дороге.
«
"Провели работы по ликвидации несанкционированных подходов к ж/д путям более чем в 30 округах Подмосковья. Оборудовали свыше 1,5 километра ограждений, 500 метров из которых — железобетонные, таким образом перекрыли больше 200 опасных троп", — рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что эта мера помогает снизить вероятность перехода путей в неположенных местах. Так, с начала года на железной дороге региона зафиксировано 180 смертельных случаев, 90 из них произошли именно при переходе путей по опасным тропам.
Наибольший объем по устройству ограждений провели в Люберцах, Долгопрудном, Щелкове.
 
Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)ДолгопрудныйАлексей ГержикЛюберцы
 
 
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