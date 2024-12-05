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В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:28 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/trevoga-1987578073.html
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.12.2024
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в четверг в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины,... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T17:28
2024-12-05T17:28
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
украина
россия
полтавская область
сумская область
черкасская область
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в четверг в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в указанных регионах была объявлена в период с 17.05 мск по 17.11 мск. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241205/zapad-1987563550.html
одесская область
украина
россия
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в мире, одесская область, украина, россия, полтавская область, сумская область, черкасская область, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина, Россия, Полтавская область, Сумская область, Черкасская область, Днепропетровская область
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

В Полтавской, Одесской и еще пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

© Depositphotos.com / troyanphoto Полтава, Украина
Полтава, Украина - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Depositphotos.com / troyanphoto
Полтава, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в четверг в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным ресурса, тревога в указанных регионах была объявлена в период с 17.05 мск по 17.11 мск.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьУкраинаРоссияПолтавская областьСумская областьЧеркасская областьДнепропетровская область
 
 
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