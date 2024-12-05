https://ria.ru/20241205/trevoga-1987578073.html

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.12.2024

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в четверг в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины,... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T17:28

2024-12-05T17:28

2024-12-05T17:28

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в четверг в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в указанных регионах была объявлена в период с 17.05 мск по 17.11 мск. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241205/zapad-1987563550.html

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