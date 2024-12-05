https://ria.ru/20241205/trevoga-1987448609.html

В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу

В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.12.2024

В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в пяти регионах Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T07:22

2024-12-05T07:22

2024-12-05T07:32

в мире

украина

херсонская область

винницкая область

воздушная тревога

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в пяти регионах Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в Винницкой области звучит более двух часов. В остальных указанных регионах тревогу объявили в 7.05 мск. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241205/vzryv-1987432428.html

украина

херсонская область

винницкая область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, херсонская область , винницкая область, воздушная тревога