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В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.12.2024
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07:22 05.12.2024 (обновлено: 07:32 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/trevoga-1987448609.html
В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу
В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.12.2024
В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в пяти регионах Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T07:22
2024-12-05T07:32
в мире
украина
херсонская область
винницкая область
воздушная тревога
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в пяти регионах Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в Винницкой области звучит более двух часов. В остальных указанных регионах тревогу объявили в 7.05 мск. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
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украина
херсонская область
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в мире, украина, херсонская область , винницкая область, воздушная тревога
В мире, Украина, Херсонская область , Винницкая область, воздушная тревога
В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу

В Винницкой области и еще четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди на станции метро в Киеве, Украина
Люди на станции метро в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в пяти регионах Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным ресурса, тревога в Винницкой области звучит более двух часов. В остальных указанных регионах тревогу объявили в 7.05 мск.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
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В миреУкраинаХерсонская областьВинницкая областьвоздушная тревога
 
 
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