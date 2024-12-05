https://ria.ru/20241205/tramp-1987551541.html

В США задержали подозреваемого в незаконном проникновении в штаб Трампа

В США задержали подозреваемого в незаконном проникновении в штаб Трампа - РИА Новости, 05.12.2024

В США задержали подозреваемого в незаконном проникновении в штаб Трампа

Полиция США 30 ноября задержала подозреваемого в незаконном проникновении в предвыборный штаб победившего на выборах президента США Дональда Трампа в штате... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T16:02

2024-12-05T16:02

2024-12-05T16:02

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Полиция США 30 ноября задержала подозреваемого в незаконном проникновении в предвыборный штаб победившего на выборах президента США Дональда Трампа в штате Вирджиния в августе, сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление местной полиции. "Полиция задержала мужчину, которого подозревают в незаконном проникновении в предвыборный штаб кампании... Трампа", - говорится в публикации. Как отмечает пресс-секретарь шерифа округа Лаундон штата Вирджиния Томас Джулия, Тоби Шейн Кесслер был задержан 30 ноября в штате Калифорния. Пресс-секретарь отказался вдаваться в подробности обвинений или возможных мотивов. В августе полиция сообщала, что кража со взломом произошла в одном из предвыборных штабов Трампа, расположенном в штате Вирджиния. По данным издания Hill, полиция также опубликовала фотографии, на которых был запечатлен предполагаемый злоумышленник. На них он ходил по предвыборному штабу и предположительно прячет украденные вещи в рюкзак. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20240813/tramp-1965951537.html

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в мире, сша, калифорния, дональд трамп, камала харрис, джо байден, nbc, выборы президента сша — 2024