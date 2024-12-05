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Расследование РИА Новости о причастности Украины к терроризму в Сирии

Расследование РИА Новости о причастности Украины к терроризму в Сирии - РИА Новости, 05.12.2024

Расследование РИА Новости о причастности Украины к терроризму в Сирии

Корреспонденты РИА Новости отправились в Сирию, чтобы провести расследование о причастности Киева к терроризму в Алеппо и ряде других населенных пунктов страны. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T13:16

2024-12-05T13:16

2024-12-05T13:17

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обострение ситуации в сирии — 2024

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Корреспонденты РИА Новости отправились в Сирию, чтобы провести расследование о причастности Киева к терроризму в Алеппо и ряде других населенных пунктов страны.

сирия

украина

киев

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Расследование РИА Новости о причастности Киева к терроризму в Алеппо Корреспонденты РИА Новости отправились в Сирию, чтобы провести расследование о причастности Киева к терроризму в Алеппо и ряде других населенных пунктов страны. О том, как обучают боевиков из террористических группировок и какую роль в этом играют украинские инструкторы – в материале агентства. 2024-12-05T13:16 true PT7M54S

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