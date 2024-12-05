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Расследование РИА Новости о причастности Украины к терроризму в Сирии - РИА Новости, 05.12.2024
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13:16 05.12.2024 (обновлено: 13:17 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/terrorizm-1987504409.html
Расследование РИА Новости о причастности Украины к терроризму в Сирии
Расследование РИА Новости о причастности Украины к терроризму в Сирии - РИА Новости, 05.12.2024
Расследование РИА Новости о причастности Украины к терроризму в Сирии
Корреспонденты РИА Новости отправились в Сирию, чтобы провести расследование о причастности Киева к терроризму в Алеппо и ряде других населенных пунктов страны. РИА Новости, 05.12.2024
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видео
обострение ситуации в сирии — 2024
сирия
украина
киев
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Корреспонденты РИА Новости отправились в Сирию, чтобы провести расследование о причастности Киева к терроризму в Алеппо и ряде других населенных пунктов страны.
сирия
украина
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353
60
353
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Расследование РИА Новости о причастности Киева к терроризму в Алеппо
Корреспонденты РИА Новости отправились в Сирию, чтобы провести расследование о причастности Киева к терроризму в Алеппо и ряде других населенных пунктов страны. О том, как обучают боевиков из террористических группировок и какую роль в этом играют украинские инструкторы – в материале агентства.
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видео, обострение ситуации в сирии — 2024, сирия, украина, киев, в мире, видео
Видео, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Сирия, Украина, Киев, В мире
Расследование РИА Новости о причастности Украины к терроризму в Сирии
Корреспонденты РИА Новости отправились в Сирию, чтобы провести расследование о причастности Киева к терроризму в Алеппо и ряде других населенных пунктов страны.
2024-12-05T13:16
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Расследование РИА Новости о причастности Украины к терроризму в Сирии

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Корреспонденты РИА Новости отправились в Сирию, чтобы провести расследование о причастности Киева к терроризму в Алеппо и ряде других населенных пунктов страны.
 
ВидеоОбострение ситуации в Сирии — 2024СирияУкраинаКиевВ мире
 
 
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