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Расследование РИА Новости о причастности Украины к терроризму в Сирии
Расследование РИА Новости о причастности Украины к терроризму в Сирии - РИА Новости, 05.12.2024
Расследование РИА Новости о причастности Украины к терроризму в Сирии
Корреспонденты РИА Новости отправились в Сирию, чтобы провести расследование о причастности Киева к терроризму в Алеппо и ряде других населенных пунктов страны. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T13:16
2024-12-05T13:16
2024-12-05T13:17
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Корреспонденты РИА Новости отправились в Сирию, чтобы провести расследование о причастности Киева к терроризму в Алеппо и ряде других населенных пунктов страны.
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96
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Расследование РИА Новости о причастности Киева к терроризму в Алеппо
Корреспонденты РИА Новости отправились в Сирию, чтобы провести расследование о причастности Киева к терроризму в Алеппо и ряде других населенных пунктов страны. О том, как обучают боевиков из террористических группировок и какую роль в этом играют украинские инструкторы – в материале агентства.
2024-12-05T13:16
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PT7M54S
РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, обострение ситуации в сирии — 2024, сирия, украина, киев, в мире, видео
Видео, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Сирия, Украина, Киев, В мире
Расследование РИА Новости о причастности Украины к терроризму в Сирии
Корреспонденты РИА Новости отправились в Сирию, чтобы провести расследование о причастности Киева к терроризму в Алеппо и ряде других населенных пунктов страны.
2024-12-05T13:16
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PT7M54S
Расследование РИА Новости о причастности Украины к терроризму в Сирии
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Корреспонденты РИА Новости отправились в Сирию, чтобы провести расследование о причастности Киева к терроризму в Алеппо и ряде других населенных пунктов страны.