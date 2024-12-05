В Тбилиси участники акции протеста закидали полицейских камнями
В Тбилиси оппозиция закидала камнями полицейских, охраняющих здание парламента
Полиция в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 5 дек — РИА Новости. Протестующие в Тбилиси закидывают камнями и обстреливают фейерверками полицию, охраняющую здание парламента, передает корреспондент РИА Новости.
На проспекте Руставели уже собрались несколько тысяч человек. В основном они скандируют лозунги и слепят полицейских лазерными указками. Тем не менее пара десятков человек ведут себя более агрессивно: они пинают заграждение у парламента, закидывают полицейских камнями и обстреливают фейерверками. В прошлые разы это приводило к ответным мерам силовиков, в частности к разгону митинга с использованием водометов.
Очередная серия акций протеста началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Митингующие забрасывали здание парламента камнями, бутылками, в том числе с горючей смесью, петардами, а в ночь на 1 декабря устроили там пожар. Силовики в ответ применяли спецтехнику, в частности водометы, а также периодически — слезоточивый газ.
Массовые протесты продолжаются в Грузии больше месяца после парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов.
В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они заявляли, что не признают итоги выборов, и призывали сторонников выходить на акции протеста. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.