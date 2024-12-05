https://ria.ru/20241205/tbilisi-1987434991.html

На митинге оппозиции в Тбилиси заметили людей с символикой ВСУ

На митинге оппозиции в Тбилиси заметили людей с символикой ВСУ - РИА Новости, 05.12.2024

На митинге оппозиции в Тбилиси заметили людей с символикой ВСУ

На митинге сторонников грузинской оппозиции в Тбилиси замечены люди с символикой входящего в состав ВСУ и воюющего на Украине "Грузинского национального... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T02:15

2024-12-05T02:15

2024-12-05T02:16

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ТБИЛИСИ, 5 дек - РИА Новости. На митинге сторонников грузинской оппозиции в Тбилиси замечены люди с символикой входящего в состав ВСУ и воюющего на Украине "Грузинского национального легиона"*, передает корреспондент РИА Новости. В частности, на митинг пришел мужчина в камуфляже с двумя протезами вместо ног, укрытый флагом с символикой этого так называемого легиона. На вопрос корреспондента РИА Новости он подтвердил, что воевал за ВСУ на Украине, где и получил ранения. Также среди участников митинга много крепких мужчин в камуфляже и с тактическими рюкзаками, некоторые из них носят шевроны с флагами Грузии или Украины. Военизированное формирование "Грузинский национальный легион"* признано в России террористической организацией, его деятельность запрещена. Структура была создана в 2014-м под руководством ГУР минобороны Украины. Как ранее рассказывал прибывший в ЛНР активист Социалистической платформы Грузии Паата Абуладзе, наемников для "Грузинского национального легиона"* для боев на Украине вербуют в Европе и готовят в Польше. Как передает корреспондент РИА Новости, проспект Руставели около парламента Грузии в Тбилиси перекрыт оппозицией уже несколько часов. Участники митинга жгут костры, чтобы согреться, время от времени запускают фейерверки и пытаются ослепить лазерными указками полицейских, охраняющих парламент. В одном месте организована бесплатная раздача чая и кофе. Участников акции постепенно становится все меньше, однако несколько сотен человек еще остаются перед парламентом. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20241204/gruziya-1987406515.html

https://ria.ru/20240525/naemnik-1948281125.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, протесты в грузии — 2024, россия