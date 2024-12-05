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Глава МИД Италии назвал условие, при котором Зеленский пойдет на уступки
Глава МИД Италии назвал условие, при котором Зеленский пойдет на уступки - РИА Новости, 05.12.2024
Глава МИД Италии назвал условие, при котором Зеленский пойдет на уступки
Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил в интервью телеканалу Rai1, что Владимиру Зеленскому придется пойти на уступки, приняв некоторые условия,... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T00:30
2024-12-05T00:30
2024-12-05T00:30
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РИМ, 5 дек - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил в интервью телеканалу Rai1, что Владимиру Зеленскому придется пойти на уступки, приняв некоторые условия, если наступление российских войск на Украине продолжится. "Посмотрим, что произойдет и какова будет ситуация, когда начнется диалог. Конечно, если россияне продолжат наступать, Зеленскому придется принять некоторые условия, если он не хочет, чтобы ситуация ухудшилась", — цитирует его газета Coriere Della Sera. В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, антонио таяни, мид италии, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Антонио Таяни, МИД Италии, Вооруженные силы Украины
Глава МИД Италии назвал условие, при котором Зеленский пойдет на уступки
Антонио Таяни: Зеленскому придется уступить, если ВС России продолжат наступать
РИМ, 5 дек - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил в интервью телеканалу Rai1, что Владимиру Зеленскому придется пойти на уступки, приняв некоторые условия, если наступление российских войск на Украине продолжится.
"Посмотрим, что произойдет и какова будет ситуация, когда начнется диалог. Конечно, если россияне продолжат наступать, Зеленскому придется принять некоторые условия, если он не хочет, чтобы ситуация ухудшилась", — цитирует
его газета Coriere Della Sera.
В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.