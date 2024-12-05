Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Центр" продвинулась в глубину обороны противника - РИА Новости, 05.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 05.12.2024 (обновлено: 14:07 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/svo-1987497075.html
Группировка "Центр" продвинулась в глубину обороны противника
Группировка "Центр" продвинулась в глубину обороны противника - РИА Новости, 05.12.2024
Группировка "Центр" продвинулась в глубину обороны противника
Подразделения "Центра" продвинулись в глубину обороны украинских войск, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T12:32
2024-12-05T14:07
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
сша
димитров
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986384743_0:0:3290:1851_1920x0_80_0_0_cdd2d2af92402d678ec477491d0b70cf.jpg
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Подразделения "Центра" продвинулись в глубину обороны украинских войск, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмовой бригады, штурмового батальона ВСУ и двух бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Дзержинск, Димитров, Шевченко и Новотроицкое Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.Также бойцы центра отразили девять контратак украинской армии. Противник потерял:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241205/plennyy-1987443048.html
россия
сша
димитров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986384743_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_d7724df1550564478f8ade9bd411c53f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, россия, сша, димитров, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, США, Димитров, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" продвинулась в глубину обороны противника

Группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ, противник потерял танк

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) "Град" группировки "Центр" ВС РФ
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град группировки Центр ВС РФ - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Град" группировки "Центр" ВС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Подразделения "Центра" продвинулись в глубину обороны украинских войск, сообщило Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмовой бригады, штурмового батальона ВСУ и двух бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Дзержинск, Димитров, Шевченко и Новотроицкое Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Также бойцы центра отразили девять контратак украинской армии.
Противник потерял:
  • до 515 военнослужащих;
  • танк;
  • боевую машину пехоты Bradley и два бронетранспортера М113 производства США;
  • четыре боевые бронированные машины, из них две Kirpi турецкого производства;
  • четыре автомобиля;
  • 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика";
  • 152-миллиметровое орудие Д-20;
  • 100-миллиметровую пушку "Рапира".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Пленный описал, как дезертиры ВСУ бегут с поля боя
Вчера, 05:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияСШАДимитровМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала