Группировка "Центр" продвинулась в глубину обороны противника
Группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ, противник потерял танк
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) "Град" группировки "Центр" ВС РФ
Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Град" группировки "Центр" ВС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Подразделения "Центра" продвинулись в глубину обороны украинских войск, сообщило Минобороны.
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"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмовой бригады, штурмового батальона ВСУ и двух бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Дзержинск, Димитров, Шевченко и Новотроицкое Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.
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Также бойцы центра отразили девять контратак украинской армии.
Противник потерял:
- до 515 военнослужащих;
- танк;
- боевую машину пехоты Bradley и два бронетранспортера М113 производства США;
- четыре боевые бронированные машины, из них две Kirpi турецкого производства;
- четыре автомобиля;
- 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика";
- 152-миллиметровое орудие Д-20;
- 100-миллиметровую пушку "Рапира".