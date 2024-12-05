https://ria.ru/20241205/svo-1987497075.html

Группировка "Центр" продвинулась в глубину обороны противника

Группировка "Центр" продвинулась в глубину обороны противника - РИА Новости, 05.12.2024

Группировка "Центр" продвинулась в глубину обороны противника

Подразделения "Центра" продвинулись в глубину обороны украинских войск, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T12:32

2024-12-05T12:32

2024-12-05T14:07

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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сша

димитров

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Подразделения "Центра" продвинулись в глубину обороны украинских войск, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмовой бригады, штурмового батальона ВСУ и двух бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Дзержинск, Димитров, Шевченко и Новотроицкое Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.Также бойцы центра отразили девять контратак украинской армии. Противник потерял:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия

сша

димитров

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вооруженные силы украины, россия, сша, димитров, министерство обороны рф (минобороны рф)