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Астраханская область за год передала на СВО более 350 тонн помощи - РИА Новости, 05.12.2024
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Астраханская область - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Астраханская область
 
11:47 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/svo-1987487062.html
Астраханская область за год передала на СВО более 350 тонн помощи
Астраханская область за год передала на СВО более 350 тонн помощи - РИА Новости, 05.12.2024
Астраханская область за год передала на СВО более 350 тонн помощи
Астраханские волонтеры за год передали на СВО и жителям Курской области более 350 тонн гуманитарной помощи, сообщает администрация губернатора Астраханской... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T11:47
2024-12-05T11:47
астраханская область
игорь бабушкин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 дек - РИА Новости. Астраханские волонтеры за год передали на СВО и жителям Курской области более 350 тонн гуманитарной помощи, сообщает администрация губернатора Астраханской области. Ежегодно 5 декабря в России отмечается День добровольца. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поздравил активистов и вручил им благодарственные письма. Он уверен, что волонтерское движение играет важнейшую роль в жизни региона. "В Астраханской области действуют 18 добровольческих объединений. За год они передали более 350 тысяч тонн гуманитарной помощи на территорию спецоперации и жителям Курской области", - говорится в сообщении. Астраханские волонтеры помогают пожилым людям, детям-сиротам, организовывают масштабные мероприятия в регионе, поддерживают бойцов спецоперации и их семьи. "Сегодня главное направление деятельности добровольцев - помощь бойцам СВО. Каждая собранная гуманитарная помощь - это вклад в нашу победу. Спасибо за ваш самоотверженный труд, который является примером для многих", - обратился губернатор к волонтерам. Он также посетил выставку волонтерских организаций, организованную в рамках мероприятия.
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игорь бабушкин
Астраханская область, Игорь Бабушкин
Астраханская область за год передала на СВО более 350 тонн помощи

Астраханские волонтеры за год передали на СВО более 350 тонн помощи

© Фото : Игорь Бабушкин/TelegramГубернатор Астраханской области Игорь Бабушкин передал технику в региональный штаб по отправке гуманитарной помощи в зону СВО
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин передал технику в региональный штаб по отправке гуманитарной помощи в зону СВО - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Фото : Игорь Бабушкин/Telegram
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин передал технику в региональный штаб по отправке гуманитарной помощи в зону СВО. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 дек - РИА Новости. Астраханские волонтеры за год передали на СВО и жителям Курской области более 350 тонн гуманитарной помощи, сообщает администрация губернатора Астраханской области.
Ежегодно 5 декабря в России отмечается День добровольца.
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поздравил активистов и вручил им благодарственные письма. Он уверен, что волонтерское движение играет важнейшую роль в жизни региона.
"В Астраханской области действуют 18 добровольческих объединений. За год они передали более 350 тысяч тонн гуманитарной помощи на территорию спецоперации и жителям Курской области", - говорится в сообщении.
Астраханские волонтеры помогают пожилым людям, детям-сиротам, организовывают масштабные мероприятия в регионе, поддерживают бойцов спецоперации и их семьи.
"Сегодня главное направление деятельности добровольцев - помощь бойцам СВО. Каждая собранная гуманитарная помощь - это вклад в нашу победу. Спасибо за ваш самоотверженный труд, который является примером для многих", - обратился губернатор к волонтерам.
Он также посетил выставку волонтерских организаций, организованную в рамках мероприятия.
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