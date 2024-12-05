https://ria.ru/20241205/svo-1987487062.html

Астраханская область за год передала на СВО более 350 тонн помощи

Астраханская область за год передала на СВО более 350 тонн помощи - РИА Новости, 05.12.2024

Астраханская область за год передала на СВО более 350 тонн помощи

Астраханские волонтеры за год передали на СВО и жителям Курской области более 350 тонн гуманитарной помощи, сообщает администрация губернатора Астраханской... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T11:47

2024-12-05T11:47

2024-12-05T11:47

астраханская область

игорь бабушкин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 дек - РИА Новости. Астраханские волонтеры за год передали на СВО и жителям Курской области более 350 тонн гуманитарной помощи, сообщает администрация губернатора Астраханской области. Ежегодно 5 декабря в России отмечается День добровольца. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поздравил активистов и вручил им благодарственные письма. Он уверен, что волонтерское движение играет важнейшую роль в жизни региона. "В Астраханской области действуют 18 добровольческих объединений. За год они передали более 350 тысяч тонн гуманитарной помощи на территорию спецоперации и жителям Курской области", - говорится в сообщении. Астраханские волонтеры помогают пожилым людям, детям-сиротам, организовывают масштабные мероприятия в регионе, поддерживают бойцов спецоперации и их семьи. "Сегодня главное направление деятельности добровольцев - помощь бойцам СВО. Каждая собранная гуманитарная помощь - это вклад в нашу победу. Спасибо за ваш самоотверженный труд, который является примером для многих", - обратился губернатор к волонтерам. Он также посетил выставку волонтерских организаций, организованную в рамках мероприятия.

https://ria.ru/20241204/oez-1987383718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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игорь бабушкин