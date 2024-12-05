https://ria.ru/20241205/svintsov-1987582811.html
Свинцов: нужно двигаться к децентрализации инфраструктуры цифровых платформ
Свинцов: нужно двигаться к децентрализации инфраструктуры цифровых платформ - РИА Новости, 05.12.2024
Свинцов: нужно двигаться к децентрализации инфраструктуры цифровых платформ
Сегодня ответственность на всех стадиях движения товаров в цифровых экосистемах размыта и фактически не защищает потребителя, поэтому, скорее всего,... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T18:55
2024-12-05T18:55
2024-12-05T18:55
экономика
технологии
россия
андрей свинцов
госдума рф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Сегодня ответственность на всех стадиях движения товаров в цифровых экосистемах размыта и фактически не защищает потребителя, поэтому, скорее всего, законодательство о платформенной экономике уже в ближайшие несколько лет будет нуждаться в корректировке, считает депутат Госдумы Андрей Свинцов.Об этом парламентарий заявил на круглом столе Дискуссионного клуба "Восток" на тему "Куда идет платформенная революция в России". Как сообщалось, в начале 2025 года в Госдуму планируется внести законопроект Минэкономразвития "О платформенной экономике в РФ", который будет регулировать работу цифровых платформ, в том числе маркетплейсов. В настоящее время проходит общественное обсуждение проекта.Свинцов считает, что нужно двигаться в сторону децентрализации инфраструктуры цифровых платформ, чтобы сократить логистические затраты и увеличить конкуренцию в отрасли, его слова приводит тг-канал Дискуссионного клуба "Восток".Он полагает, что главная задача маркетплейсов - в их развитии как мощных ИТ-платформ, продвигающих российских бизнес на зарубежные рынки, а не импортные товары - на российский рынок.Как подчеркнула в ходе круглого стола и.о. исполнительного директора Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) Евгения Черницкая, именно маркетплейсы помогают малым предпринимателям, формируя инфраструктуру для регионального бизнеса, создавая новые рабочие места и обеспечивая доступ к товарам в самых удаленных уголках. В то же время она обратила внимание на вызовы, с которыми сталкиваются предприниматели, такие как неравномерные правила игры, потребительский экстремизм и необходимость координации с региональными властями.Цифровизация коммерции будет неизбежно нарастать и необходимо законодательно обеспечить этот процесс, при этом защищая мелких игроков и не перегибая палку в регулировании, согласился директор Союза электронной торговли, член Общественного совета при ФАС России Георгий Багирян.В свою очередь, председатель Союза потребителей Российской Федерации Алексей Койтов обратил внимание на ключевую проблему электронной коммерции: рост конфликтов между продавцами, маркетплейсами и потребителями."Рынок сам не справляется с регулированием, Последние два года мы видим, как количество конфликтов растет в 2,5 раза быстрее, чем сам рынок. Это аргумент в пользу необходимости регулирования", - сказал он. При этом, по словам Койтова, важно правильно определить ответственность маркетплейсов. "За качество товара они отвечать не могут и не должны. Но их роль в обеспечении прозрачности и контроле за документацией, например декларациями соответствия, должна быть значительно больше, чем сейчас", - приводятся его слова в сообщении Дискуссионного клуба "Восток".Его поддержала директор юридического департамента Союза предприятий и мастеров индустрии рукоделия и творчества "Созидание" Анна Иванова."Если сама идея наличия систем мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, состоит в том, чтобы пресечь продажу фальсифицированной и/или контрафактной продукции, то как операторы цифровых платформ, так и владельцы пунктов выдачи заказов, должны стать полноценными участниками систем мониторинга, проверять каждую позицию товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, и нести ответственность за результаты такой проверки", - считает она.Еще один аспект, на который обратила внимание Иванова, – это необходимость создать такие условия, чтобы российский производитель мог конкурировать на равных с международными компаниями, а не страдал от дешевого импорта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, андрей свинцов, госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Технологии, Россия, Андрей Свинцов, Госдума РФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Свинцов: нужно двигаться к децентрализации инфраструктуры цифровых платформ
Депутат Свинцов: ответственность движения товаров в цифровых экосистемах размыта
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Сегодня ответственность на всех стадиях движения товаров в цифровых экосистемах размыта и фактически не защищает потребителя, поэтому, скорее всего, законодательство о платформенной экономике уже в ближайшие несколько лет будет нуждаться в корректировке, считает депутат Госдумы Андрей Свинцов.
Об этом парламентарий заявил на круглом столе Дискуссионного клуба "Восток" на тему "Куда идет платформенная революция в России". Как сообщалось, в начале 2025 года в Госдуму
планируется внести законопроект Минэкономразвития
"О платформенной экономике в РФ", который будет регулировать работу цифровых платформ, в том числе маркетплейсов. В настоящее время проходит общественное обсуждение проекта.
Свинцов
считает, что нужно двигаться в сторону децентрализации инфраструктуры цифровых платформ, чтобы сократить логистические затраты и увеличить конкуренцию в отрасли, его слова приводит тг-канал Дискуссионного клуба "Восток".
Он полагает, что главная задача маркетплейсов - в их развитии как мощных ИТ-платформ, продвигающих российских бизнес на зарубежные рынки, а не импортные товары - на российский рынок.
Как подчеркнула в ходе круглого стола и.о. исполнительного директора Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) Евгения Черницкая, именно маркетплейсы помогают малым предпринимателям, формируя инфраструктуру для регионального бизнеса, создавая новые рабочие места и обеспечивая доступ к товарам в самых удаленных уголках. В то же время она обратила внимание на вызовы, с которыми сталкиваются предприниматели, такие как неравномерные правила игры, потребительский экстремизм и необходимость координации с региональными властями.
Цифровизация коммерции будет неизбежно нарастать и необходимо законодательно обеспечить этот процесс, при этом защищая мелких игроков и не перегибая палку в регулировании, согласился директор Союза электронной торговли, член Общественного совета при ФАС России
Георгий Багирян.
В свою очередь, председатель Союза потребителей
Российской Федерации Алексей Койтов обратил внимание на ключевую проблему электронной коммерции: рост конфликтов между продавцами, маркетплейсами и потребителями.
"Рынок сам не справляется с регулированием, Последние два года мы видим, как количество конфликтов растет в 2,5 раза быстрее, чем сам рынок. Это аргумент в пользу необходимости регулирования", - сказал он. При этом, по словам Койтова, важно правильно определить ответственность маркетплейсов. "За качество товара они отвечать не могут и не должны. Но их роль в обеспечении прозрачности и контроле за документацией, например декларациями соответствия, должна быть значительно больше, чем сейчас", - приводятся его слова в сообщении Дискуссионного клуба "Восток".
Его поддержала директор юридического департамента Союза предприятий и мастеров индустрии рукоделия и творчества "Созидание" Анна Иванова.
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"Если сама идея наличия систем мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, состоит в том, чтобы пресечь продажу фальсифицированной и/или контрафактной продукции, то как операторы цифровых платформ, так и владельцы пунктов выдачи заказов, должны стать полноценными участниками систем мониторинга, проверять каждую позицию товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, и нести ответственность за результаты такой проверки", - считает она.
Еще один аспект, на который обратила внимание Иванова, – это необходимость создать такие условия, чтобы российский производитель мог конкурировать на равных с международными компаниями, а не страдал от дешевого импорта.