https://ria.ru/20241205/svintsov-1987582811.html

Свинцов: нужно двигаться к децентрализации инфраструктуры цифровых платформ

Свинцов: нужно двигаться к децентрализации инфраструктуры цифровых платформ - РИА Новости, 05.12.2024

Свинцов: нужно двигаться к децентрализации инфраструктуры цифровых платформ

Сегодня ответственность на всех стадиях движения товаров в цифровых экосистемах размыта и фактически не защищает потребителя, поэтому, скорее всего,... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T18:55

2024-12-05T18:55

2024-12-05T18:55

экономика

технологии

россия

андрей свинцов

госдума рф

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Сегодня ответственность на всех стадиях движения товаров в цифровых экосистемах размыта и фактически не защищает потребителя, поэтому, скорее всего, законодательство о платформенной экономике уже в ближайшие несколько лет будет нуждаться в корректировке, считает депутат Госдумы Андрей Свинцов.Об этом парламентарий заявил на круглом столе Дискуссионного клуба "Восток" на тему "Куда идет платформенная революция в России". Как сообщалось, в начале 2025 года в Госдуму планируется внести законопроект Минэкономразвития "О платформенной экономике в РФ", который будет регулировать работу цифровых платформ, в том числе маркетплейсов. В настоящее время проходит общественное обсуждение проекта.Свинцов считает, что нужно двигаться в сторону децентрализации инфраструктуры цифровых платформ, чтобы сократить логистические затраты и увеличить конкуренцию в отрасли, его слова приводит тг-канал Дискуссионного клуба "Восток".Он полагает, что главная задача маркетплейсов - в их развитии как мощных ИТ-платформ, продвигающих российских бизнес на зарубежные рынки, а не импортные товары - на российский рынок.Как подчеркнула в ходе круглого стола и.о. исполнительного директора Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) Евгения Черницкая, именно маркетплейсы помогают малым предпринимателям, формируя инфраструктуру для регионального бизнеса, создавая новые рабочие места и обеспечивая доступ к товарам в самых удаленных уголках. В то же время она обратила внимание на вызовы, с которыми сталкиваются предприниматели, такие как неравномерные правила игры, потребительский экстремизм и необходимость координации с региональными властями.Цифровизация коммерции будет неизбежно нарастать и необходимо законодательно обеспечить этот процесс, при этом защищая мелких игроков и не перегибая палку в регулировании, согласился директор Союза электронной торговли, член Общественного совета при ФАС России Георгий Багирян.В свою очередь, председатель Союза потребителей Российской Федерации Алексей Койтов обратил внимание на ключевую проблему электронной коммерции: рост конфликтов между продавцами, маркетплейсами и потребителями."Рынок сам не справляется с регулированием, Последние два года мы видим, как количество конфликтов растет в 2,5 раза быстрее, чем сам рынок. Это аргумент в пользу необходимости регулирования", - сказал он. При этом, по словам Койтова, важно правильно определить ответственность маркетплейсов. "За качество товара они отвечать не могут и не должны. Но их роль в обеспечении прозрачности и контроле за документацией, например декларациями соответствия, должна быть значительно больше, чем сейчас", - приводятся его слова в сообщении Дискуссионного клуба "Восток".Его поддержала директор юридического департамента Союза предприятий и мастеров индустрии рукоделия и творчества "Созидание" Анна Иванова."Если сама идея наличия систем мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, состоит в том, чтобы пресечь продажу фальсифицированной и/или контрафактной продукции, то как операторы цифровых платформ, так и владельцы пунктов выдачи заказов, должны стать полноценными участниками систем мониторинга, проверять каждую позицию товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, и нести ответственность за результаты такой проверки", - считает она.Еще один аспект, на который обратила внимание Иванова, – это необходимость создать такие условия, чтобы российский производитель мог конкурировать на равных с международными компаниями, а не страдал от дешевого импорта.

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, андрей свинцов, госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии)