https://ria.ru/20241205/sud-1987466285.html

Суд отклонил все иски АСВ к бывшим владельцам банка "Югра"

Суд отклонил все иски АСВ к бывшим владельцам банка "Югра" - РИА Новости, 05.12.2024

Суд отклонил все иски АСВ к бывшим владельцам банка "Югра"

Арбитражный суд Москвы объединил в одно производство 29 поданных ранее заявлений Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о взыскании убытков с бывших... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T10:15

2024-12-05T10:15

2024-12-05T10:15

москва

югра

агентство по страхованию вкладов

центральный банк рф (цб рф)

происшествия

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы объединил в одно производство 29 поданных ранее заявлений Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о взыскании убытков с бывших контролирующих лиц обанкротившегося банка "Югра", включая экс-бенефициара Алексея Хотина, и отклонил все объединенные требования к ответчикам, сообщило АСВ. "Заявленные требования конкурсного управляющего ПАО "Банк "Югра" о взыскании убытков с контролирующих должника лиц оставлены без удовлетворения", - говорится в сообщении. Общий размер объединенных требований, в удовлетворении которых суд отказал на заседании 29 ноября, составляет около 238 миллиардов рублей с учетом пересчета нескольких долларовых требований в рубли по текущему курсу. Всего АСВ как конкурсный управляющий "Югры" с марта 2020 года по декабрь 2021 года предъявило в суд 32 заявления о взыскании с контролирующих лиц "Югры" убытков в размере около 270 миллиардов рублей. Хотин указан ответчиком во всех исках, а состав его соответчиков меняется. В число ответчиков входят как большая группа экс-руководителей банка, так и компании-выгодоприобретатели в сделках, причинивших, по мнению АСВ, убытки "Югре". Некоторые заявления были рассмотрены ранее. Так суды четырех инстанций, в том числе Верховный суд в мае этого года, отклонили заявление АСВ о взыскании более 21,5 миллиарда рублей. Кроме заявлений о взыскании убытков, АСВ в сентябре 2021 года подало в суд заявление о привлечении Хотина и других бывших контролирующих лиц банка к субсидиарной ответственности по долгам "Югры" на сумму 184,7 миллиарда рублей. Оно пока не рассмотрено. Арбитражный суд Москвы признал банк "Югра" банкротом в сентябре 2018 года. ЦБ оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей. Хотин был основным владельцем "Югры", контролировавшим 52,5% капитала кредитной организации. В марте 2024 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к девяти годам колонии по делу о растрате 23,6 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20240305/kivibank-1931181076.html

https://ria.ru/20240408/bankrot-1938701397.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, югра, агентство по страхованию вкладов, центральный банк рф (цб рф), происшествия