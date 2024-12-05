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Отставной американский генерал призвал мобилизовать украинцев с 18 лет

Отставной американский генерал призвал мобилизовать украинцев с 18 лет - РИА Новости, 05.12.2024

Отставной американский генерал призвал мобилизовать украинцев с 18 лет

Экс-командующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что призывной возраст на Украине "слишком высок", и предложил забирать в ВСУ молодежь,... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T23:37

2024-12-05T23:37

2024-12-05T23:37

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Экс-командующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что призывной возраст на Украине "слишком высок", и предложил забирать в ВСУ молодежь, женщин и беженцев за границей. "Честно говоря, когда я несколько лет назад впервые услышал, что Украина не мобилизует молодежь для борьбы с российской агрессией, то был удивлен. На мой взгляд, призывной возраст в Украине слишком высок. В большинстве стран мира можно поступить на военную службу уже в 18 или 19 лет. Украина тоже могла бы использовать такую возможность", – заявил Ходжес в интервью украинскому изданию "Общественное" ("Громадське"). Кроме того, он выразил мнение, что нужно активнее привлекать женщин к военной службе, а также указал на живущих за рубежом граждан Украины. "Я живу в Германии, и здесь много украинцев, я вижу их всюду. Это неправильно. Здесь должны быть только те, кто не может помочь Украине бороться", – сказал Ходжес. Ранее агентство Рейтер передавало со ссылкой на источник в Белом доме, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ. Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что администрация президента США Джо Байдена объяснила свой призыв "чистой математикой". Ранее советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что нет смысла призывать Украину снизить возраст мобилизации, поскольку у Киева "не хватает оружия" для оснащения мобилизованных из-за задержек в поставках оборудования. В апреле Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. В августе в Верховной раде заверили, что мобилизационный возраст снижать не планируют. В сентябре депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что командование сухопутных войск Украины запретило своей директивой мобилизацию граждан до 25 лет, имевших ранее статус "ограниченно годен". Президент РФ Владимир Путин заявил, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно было прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20241204/medvedev-1987418966.html

https://ria.ru/20241204/mobilizatsiya-1987307628.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, россия, бен ходжес, владимир зеленский, джо байден, вооруженные силы украины, верховная рада украины