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СМИ узнали о планах США свергнуть правительство России в 2017 году - РИА Новости, 05.12.2024
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19:11 05.12.2024 (обновлено: 19:18 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/ssha-1987600873.html
СМИ узнали о планах США свергнуть правительство России в 2017 году
СМИ узнали о планах США свергнуть правительство России в 2017 году - РИА Новости, 05.12.2024
СМИ узнали о планах США свергнуть правительство России в 2017 году
Бывшая конгрессвумен Тулси Габбард, которую победивший на выборах президента США Дональд Трамп предложил на должность директора национальной разведки, в 2017... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T19:11
2024-12-05T19:18
в мире
россия
сша
тулси габбард
дональд трамп
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
politico
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Бывшая конгрессвумен Тулси Габбард, которую победивший на выборах президента США Дональд Трамп предложил на должность директора национальной разведки, в 2017 году заявляла, что американские политики хотят свергнуть правительство РФ, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на оказавшуюся в его распоряжении служебную записку. "У (президента РФ Владимира - ред.) Путина, конечно, нет никаких гарантий, что мы не попытаемся свергнуть российское правительство... Я вполне уверена, что есть американские политики, которые хотели бы это сделать", - приводит телеканал выдержку документа. По информации телеканала, она также сетовала на "враждебность США по отношению к Путину" и осуждала американские санкции. "Исторически США всегда хотели, чтобы Россия была бедной страной", - приводит ее слова телеканал. Издание Politico ранее писало, что европейские политики обеспокоены выдвижением Габбард на пост директора нацразведки якобы из-за ее "пророссийских взглядов". Представитель переходной команды Трампа Алекса Хеннинг в свою очередь заявлял, что взгляды Габбард на внешнюю политику сформировались не под влиянием РФ, а под влиянием ее военной службы и многочисленных командировок в зоны боевых действий, где она увидела цену войны и то, кто в конечном итоге за нее платит.
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в мире, россия, сша, тулси габбард, дональд трамп, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), politico
В мире, Россия, США, Тулси Габбард, Дональд Трамп, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Politico
СМИ узнали о планах США свергнуть правительство России в 2017 году

Габбард заявила, что США хотели свергнуть правительство России в 2017 году

© AP Photo / Alex BrandonТулси Габбард
Тулси Габбард - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Тулси Габбард. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Бывшая конгрессвумен Тулси Габбард, которую победивший на выборах президента США Дональд Трамп предложил на должность директора национальной разведки, в 2017 году заявляла, что американские политики хотят свергнуть правительство РФ, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на оказавшуюся в его распоряжении служебную записку.
"У (президента РФ Владимира - ред.) Путина, конечно, нет никаких гарантий, что мы не попытаемся свергнуть российское правительство... Я вполне уверена, что есть американские политики, которые хотели бы это сделать", - приводит телеканал выдержку документа.
По информации телеканала, она также сетовала на "враждебность США по отношению к Путину" и осуждала американские санкции. "Исторически США всегда хотели, чтобы Россия была бедной страной", - приводит ее слова телеканал.
Издание Politico ранее писало, что европейские политики обеспокоены выдвижением Габбард на пост директора нацразведки якобы из-за ее "пророссийских взглядов".
Представитель переходной команды Трампа Алекса Хеннинг в свою очередь заявлял, что взгляды Габбард на внешнюю политику сформировались не под влиянием РФ, а под влиянием ее военной службы и многочисленных командировок в зоны боевых действий, где она увидела цену войны и то, кто в конечном итоге за нее платит.
Тулси Габбард - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Кандидат Трампа на пост главы разведки регулярно читала RT, пишут СМИ
Вчера, 11:20
 
В миреРоссияСШАТулси ГаббардДональд ТрампВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Politico
 
 
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