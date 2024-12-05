https://ria.ru/20241205/ssha-1987600873.html
СМИ узнали о планах США свергнуть правительство России в 2017 году
СМИ узнали о планах США свергнуть правительство России в 2017 году - РИА Новости, 05.12.2024
СМИ узнали о планах США свергнуть правительство России в 2017 году
Бывшая конгрессвумен Тулси Габбард, которую победивший на выборах президента США Дональд Трамп предложил на должность директора национальной разведки, в 2017... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T19:11
2024-12-05T19:11
2024-12-05T19:18
в мире
россия
сша
тулси габбард
дональд трамп
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983727433_426:120:3067:1606_1920x0_80_0_0_899bfd47ff7f8adb909f7ea7a01e21ba.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Бывшая конгрессвумен Тулси Габбард, которую победивший на выборах президента США Дональд Трамп предложил на должность директора национальной разведки, в 2017 году заявляла, что американские политики хотят свергнуть правительство РФ, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на оказавшуюся в его распоряжении служебную записку. "У (президента РФ Владимира - ред.) Путина, конечно, нет никаких гарантий, что мы не попытаемся свергнуть российское правительство... Я вполне уверена, что есть американские политики, которые хотели бы это сделать", - приводит телеканал выдержку документа. По информации телеканала, она также сетовала на "враждебность США по отношению к Путину" и осуждала американские санкции. "Исторически США всегда хотели, чтобы Россия была бедной страной", - приводит ее слова телеканал. Издание Politico ранее писало, что европейские политики обеспокоены выдвижением Габбард на пост директора нацразведки якобы из-за ее "пророссийских взглядов". Представитель переходной команды Трампа Алекса Хеннинг в свою очередь заявлял, что взгляды Габбард на внешнюю политику сформировались не под влиянием РФ, а под влиянием ее военной службы и многочисленных командировок в зоны боевых действий, где она увидела цену войны и то, кто в конечном итоге за нее платит.
https://ria.ru/20241205/rt-1987482029.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983727433_472:50:2976:1928_1920x0_80_0_0_0f0b68b896e5969094a47aad73ffc470.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, тулси габбард, дональд трамп, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), politico
В мире, Россия, США, Тулси Габбард, Дональд Трамп, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Politico
СМИ узнали о планах США свергнуть правительство России в 2017 году
Габбард заявила, что США хотели свергнуть правительство России в 2017 году