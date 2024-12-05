https://ria.ru/20241205/ssha-1987600873.html

СМИ узнали о планах США свергнуть правительство России в 2017 году

СМИ узнали о планах США свергнуть правительство России в 2017 году - РИА Новости, 05.12.2024

СМИ узнали о планах США свергнуть правительство России в 2017 году

Бывшая конгрессвумен Тулси Габбард, которую победивший на выборах президента США Дональд Трамп предложил на должность директора национальной разведки, в 2017... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T19:11

2024-12-05T19:11

2024-12-05T19:18

в мире

россия

сша

тулси габбард

дональд трамп

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

politico

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Бывшая конгрессвумен Тулси Габбард, которую победивший на выборах президента США Дональд Трамп предложил на должность директора национальной разведки, в 2017 году заявляла, что американские политики хотят свергнуть правительство РФ, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на оказавшуюся в его распоряжении служебную записку. "У (президента РФ Владимира - ред.) Путина, конечно, нет никаких гарантий, что мы не попытаемся свергнуть российское правительство... Я вполне уверена, что есть американские политики, которые хотели бы это сделать", - приводит телеканал выдержку документа. По информации телеканала, она также сетовала на "враждебность США по отношению к Путину" и осуждала американские санкции. "Исторически США всегда хотели, чтобы Россия была бедной страной", - приводит ее слова телеканал. Издание Politico ранее писало, что европейские политики обеспокоены выдвижением Габбард на пост директора нацразведки якобы из-за ее "пророссийских взглядов". Представитель переходной команды Трампа Алекса Хеннинг в свою очередь заявлял, что взгляды Габбард на внешнюю политику сформировались не под влиянием РФ, а под влиянием ее военной службы и многочисленных командировок в зоны боевых действий, где она увидела цену войны и то, кто в конечном итоге за нее платит.

https://ria.ru/20241205/rt-1987482029.html

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в мире, россия, сша, тулси габбард, дональд трамп, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), politico