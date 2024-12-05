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На Западе сообщили Украине плохие новости о США - РИА Новости, 05.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:49 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/ssha-1987526848.html
На Западе сообщили Украине плохие новости о США
На Западе сообщили Украине плохие новости о США - РИА Новости, 05.12.2024
На Западе сообщили Украине плохие новости о США
Мнение народа Украины о мире не имеет значения, ведь США еще не отказались от своих планов на нее, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T14:49
2024-12-05T14:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Мнение народа Украины о мире не имеет значения, ведь США еще не отказались от своих планов на нее, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х"Большинство украинцев хотят начала мирных переговоров, но Вашингтон не закончил с Украиной и оказывает давление на Украину, чтобы она отправила своих 18-летних детей на передовую", - считает он.Он отметил, что с такими друзьями и врагов не пожелаешь.В ноябре Дональд Трамп подтвердил, что должность специального представителя по конфликту на Украине займет Кит Келлог.В июне агентство Reuters передавало, что бывшие руководители штабов Совета национальной безопасности Кит Келлог и Фред Фляйц на случай переизбрания Трампа представили план по подталкиванию Украины к мирным переговорам с Россией, в случае отказа от которых военная поддержка со стороны США иссякнет. Келлог и Фляйц, которые были советниками Трампа в 2017-2021 годах, рассказали агентству, что прекращение огня будет основываться на преобладающих линиях фронта. Они также сообщили, что Трамп отреагировал на представленный план положительно, но не утверждали, что он согласится с ним полностью.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241205/ukraina-1987489097.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Дональд Трамп
На Западе сообщили Украине плохие новости о США

Профессор Дизен заявил, что мир на Украине не наступит, пока США не захотят

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Мнение народа Украины о мире не имеет значения, ведь США еще не отказались от своих планов на нее, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х
"Большинство украинцев хотят начала мирных переговоров, но Вашингтон не закончил с Украиной и оказывает давление на Украину, чтобы она отправила своих 18-летних детей на передовую", - считает он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
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Вчера, 11:56
Он отметил, что с такими друзьями и врагов не пожелаешь.
В ноябре Дональд Трамп подтвердил, что должность специального представителя по конфликту на Украине займет Кит Келлог.
В июне агентство Reuters передавало, что бывшие руководители штабов Совета национальной безопасности Кит Келлог и Фред Фляйц на случай переизбрания Трампа представили план по подталкиванию Украины к мирным переговорам с Россией, в случае отказа от которых военная поддержка со стороны США иссякнет. Келлог и Фляйц, которые были советниками Трампа в 2017-2021 годах, рассказали агентству, что прекращение огня будет основываться на преобладающих линиях фронта. Они также сообщили, что Трамп отреагировал на представленный план положительно, но не утверждали, что он согласится с ним полностью.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДональд Трамп
 
 
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