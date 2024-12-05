https://ria.ru/20241205/ssha-1987430290.html

Будущий спецпосланник США Уиткофф встретился с премьерами Катара и Израиля

Будущий спецпосланник США Уиткофф встретился с премьерами Катара и Израиля - РИА Новости, 05.12.2024

Будущий спецпосланник США Уиткофф встретился с премьерами Катара и Израиля

Будущий спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф встретился с премьер-министрами Катара и Израиля для переговоров о прекращении огня в Газе, передает... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T00:31

2024-12-05T00:31

2024-12-05T01:28

сша

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катар

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дональд трамп

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Будущий спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф встретился с премьер-министрами Катара и Израиля для переговоров о прекращении огня в Газе, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник, информированный о переговорах.По словам источника агентства, эти встречи указывают на то, что Катар вернулся к своей роли ключевого посредника после приостановки в ноябре."Будущий посланник (победившего на президентских выборах в США - ред.) Дональда Трампа по Ближнему Востоку ездил в Катар и Израиль, чтобы дать толчок дипломатическим усилиям избранного президента США по достижению соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников прежде чем тот займет должность... Уиткофф в конце ноября отдельно встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и премьером Катара шейхом Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани", - передает агентство.Собеседник агентства добавил, что переговорщики ХАМАС "скоро" могут вернуться в столицу Катара Доху для нового раунда переговоров.Чиновник из США подтвердил агентству, что команда Трампа поддерживает контакты с официальными лицами на Ближнем Востоке.В ноябре Трамп объявил о назначении инвестора Уиткоффа на должность спецпосланника Соединенных Штатов по Ближнему Востоку.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 44,5 тысячи палестинцев, пострадали свыше 105,5 тысячи.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утверждённой СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241204/gaza-1987398670.html

https://ria.ru/20241113/uitkoff-1983414333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, ближний восток, катар, в мире, хамас, оон, дональд трамп, биньямин нетаньяху, израиль