https://ria.ru/20241205/spetsoperatsiya-1987442265.html

Вертолет Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

Вертолет Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области - РИА Новости, 05.12.2024

Вертолет Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

Российский вертолет Ка-52М с помощью авиационных ракет уничтожил опорный пункт с личным составом ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T05:14

2024-12-05T05:14

2024-12-05T08:44

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

воздушно-космические силы россии

ка-52 "аллигатор"

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Российский вертолет Ка-52М с помощью авиационных ракет уничтожил опорный пункт с личным составом ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личного составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении. Отмечается, что летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика. В результате опорный пункт и личный состав ВСУ были уничтожены. После удара вертолетчики выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте. Чтобы предотвратить попадание ракет ПЗРК противника, был произведен отстрел тепловых ловушек.

https://ria.ru/20241204/spetsoperatsiya-1987391288.html

россия

курская область

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Вертолет Ка-52М поразил опорный пункт ВСУ в курском приграничье Экипаж Ка-52м в составе смешанной тактической группы уничтожил личный состав и опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области. 2024-12-05T05:14 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии, ка-52 "аллигатор"