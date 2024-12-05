https://ria.ru/20241205/spetsoperatsiya-1987442265.html
Вертолет Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области
Вертолет Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области - РИА Новости, 05.12.2024
Вертолет Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области
Российский вертолет Ка-52М с помощью авиационных ракет уничтожил опорный пункт с личным составом ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T05:14
2024-12-05T05:14
2024-12-05T08:44
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-космические силы россии
ка-52 "аллигатор"
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Российский вертолет Ка-52М с помощью авиационных ракет уничтожил опорный пункт с личным составом ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личного составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении. Отмечается, что летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика. В результате опорный пункт и личный состав ВСУ были уничтожены. После удара вертолетчики выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте. Чтобы предотвратить попадание ракет ПЗРК противника, был произведен отстрел тепловых ловушек.
https://ria.ru/20241204/spetsoperatsiya-1987391288.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Вертолет Ка-52М поразил опорный пункт ВСУ в курском приграничье
Экипаж Ка-52м в составе смешанной тактической группы уничтожил личный состав и опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области.
2024-12-05T05:14
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PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии, ка-52 "аллигатор"
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Вертолет Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области
Минобороны: вертолет Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области