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Вертолет Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области - РИА Новости, 05.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:14 05.12.2024 (обновлено: 08:44 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/spetsoperatsiya-1987442265.html
Вертолет Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области
Вертолет Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области - РИА Новости, 05.12.2024
Вертолет Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области
Российский вертолет Ка-52М с помощью авиационных ракет уничтожил опорный пункт с личным составом ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T05:14
2024-12-05T08:44
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-космические силы россии
ка-52 "аллигатор"
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Российский вертолет Ка-52М с помощью авиационных ракет уничтожил опорный пункт с личным составом ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личного составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении. Отмечается, что летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика. В результате опорный пункт и личный состав ВСУ были уничтожены. После удара вертолетчики выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте. Чтобы предотвратить попадание ракет ПЗРК противника, был произведен отстрел тепловых ловушек.
https://ria.ru/20241204/spetsoperatsiya-1987391288.html
россия
курская область
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353
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Вертолет Ка-52М поразил опорный пункт ВСУ в курском приграничье
Экипаж Ка-52м в составе смешанной тактической группы уничтожил личный состав и опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области.
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россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии, ка-52 "аллигатор"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воздушно-космические силы России, Ка-52 "Аллигатор"
Вертолет Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

Минобороны: вертолет Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Российский вертолет Ка-52М с помощью авиационных ракет уничтожил опорный пункт с личным составом ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личного составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении.
Отмечается, что летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика. В результате опорный пункт и личный состав ВСУ были уничтожены. После удара вертолетчики выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте. Чтобы предотвратить попадание ракет ПЗРК противника, был произведен отстрел тепловых ловушек.
Удар Су-34 по скоплению ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Су-34 уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Вчера, 17:58
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Воздушно-космические силы РоссииКа-52 "Аллигатор"
 
 
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