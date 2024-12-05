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"Последняя трагедия". СМИ рассказали, что произойдет с Зеленским - РИА Новости, 05.12.2024
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10:40 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/spectator-1987470889.html
"Последняя трагедия". СМИ рассказали, что произойдет с Зеленским
"Последняя трагедия". СМИ рассказали, что произойдет с Зеленским - РИА Новости, 05.12.2024
"Последняя трагедия". СМИ рассказали, что произойдет с Зеленским
Правление Владимира Зеленского завершится с разделом Украины, пишет Spectator. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T10:40
2024-12-05T10:40
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Правление Владимира Зеленского завершится с разделом Украины, пишет Spectator."Последней трагедией его политической карьеры станет подпись под разделом страны", — говорится в материале.Обозреватель также указал, что Зеленский оказался между молотом и наковальней: из-за своих неудач политик стал сильно непопулярным среди граждан своей страны, а гнев украинцев к нему усилится во время возможных выборов в будущем."Одно не вызывает сомнений: как только будет объявлена дата выборов, недостатка в обвинениях не будет", — резюмировал автор статьи.Срок должностных полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда пришлось бы отменять закон о военном положении — его действие не означает пролонгации результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины, spectator
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Spectator
"Последняя трагедия". СМИ рассказали, что произойдет с Зеленским

Spectator: правление Зеленского завершится разделом Украины

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Правление Владимира Зеленского завершится с разделом Украины, пишет Spectator.
«
"Последней трагедией его политической карьеры станет подпись под разделом страны", — говорится в материале.
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Обозреватель также указал, что Зеленский оказался между молотом и наковальней: из-за своих неудач политик стал сильно непопулярным среди граждан своей страны, а гнев украинцев к нему усилится во время возможных выборов в будущем.
«
"Одно не вызывает сомнений: как только будет объявлена дата выборов, недостатка в обвинениях не будет", — резюмировал автор статьи.
Срок должностных полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда пришлось бы отменять закон о военном положении — его действие не означает пролонгации результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
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