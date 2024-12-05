https://ria.ru/20241205/sovbez-1987606590.html
Совбез обсудит развитие отраслей по выпуску промтоваров двойного назначения
Совбез обсудит развитие отраслей по выпуску промтоваров двойного назначения - РИА Новости, 05.12.2024
Совбез обсудит развитие отраслей по выпуску промтоваров двойного назначения
Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза РФ обсудить развитие отдельных отраслей промышленности, выпускающих продукцию двойного... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T20:21
2024-12-05T20:21
2024-12-05T20:43
россия
экономика
владимир путин
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза РФ обсудить развитие отдельных отраслей промышленности, выпускающих продукцию двойного назначения, отметив, что это важно и для повышения обороноспособности страны, и для экономики в целом."Поговорим сегодня о развитии отдельных отраслей промышленности, которые выпускают продукцию так называемого двойного назначения. Это важно и для экономики в целом, и для поддержания и повышения обороноспособности страны", - сказал Путин на встрече с членами СБ РФ в четверг.Он отметил, что на совещании будет два докладчика, и первому передал слово для доклада главе Минпромторга Антону Алиханову.
https://ria.ru/20241205/putin-1987574998.html
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россия, экономика, владимир путин, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Экономика, Владимир Путин, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Совбез обсудит развитие отраслей по выпуску промтоваров двойного назначения
Путин предложил Совбезу обсудить производство продукции двойного назначения