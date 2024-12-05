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Более 200 врачей привлекли на Камчатку с начала 2024 года - РИА Новости, 05.12.2024
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Камчатский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Камчатский край
 
10:23 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/solodov-1987468090.html
Более 200 врачей привлекли на Камчатку с начала 2024 года
Более 200 врачей привлекли на Камчатку с начала 2024 года - РИА Новости, 05.12.2024
Более 200 врачей привлекли на Камчатку с начала 2024 года
Более 200 врачей разных квалификаций привлечены для работы на Камчатке в 2024 году, заявил губернатор региона Владимир Солодов. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T10:23
2024-12-05T10:23
камчатский край
камчатка
петропавловск-камчатский
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 дек – РИА Новости. Более 200 врачей разных квалификаций привлечены для работы на Камчатке в 2024 году, заявил губернатор региона Владимир Солодов. "Для работы на Камчатку за 10 месяцев были привлечены 223 врача. Замещены семь вакантных должностей руководителей медицинских организаций. Штаты городских учреждений здравоохранения пополнили редкие узкопрофильные специалисты, в том числе врач паллиативной помощи в краевой онкологический диспансер, врач-инфекционист в детскую инфекционную больницу, врач-ортодонт в Петропавловск-Камчатскую городскую детскую стоматологическую поликлинику, врач-фтизиатр в Камчатский противотуберкулёзный диспансер и другие", - сообщил Солодов, слова которого приводит его пресс-служба. В рамках реализации программы "Земский доктор" в 2024 году 29 специалистов трудоустроены в учреждения в отдаленных районах - Пенжинском, Соболевском, Карагинском. Там появились врачи акушеры, анестезиологи, педиатры, рентгенологи и стоматологи. Впервые на Камчатке уровень обеспеченности детей педиатрами достиг столь высоких показателей - 124 специалиста на 37 тысяч детей. В 2024 году по целевым программам подготовки получили образование 59 специалистов, из которых 22 продолжили обучение, 30 поэтапно трудоустраиваются в государственные учреждения здравоохранения.
https://ria.ru/20241205/kamchatka-1987436799.html
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камчатка, петропавловск-камчатский
Камчатский край, Камчатка, Петропавловск-Камчатский
Более 200 врачей привлекли на Камчатку с начала 2024 года

Солодов: более 200 врачей привлекли на Камчатку с начала 2024 года

© iStock.com / santypanВрач идет по коридору в больнице
Врач идет по коридору в больнице - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© iStock.com / santypan
Врач идет по коридору в больнице. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 дек – РИА Новости. Более 200 врачей разных квалификаций привлечены для работы на Камчатке в 2024 году, заявил губернатор региона Владимир Солодов.
"Для работы на Камчатку за 10 месяцев были привлечены 223 врача. Замещены семь вакантных должностей руководителей медицинских организаций. Штаты городских учреждений здравоохранения пополнили редкие узкопрофильные специалисты, в том числе врач паллиативной помощи в краевой онкологический диспансер, врач-инфекционист в детскую инфекционную больницу, врач-ортодонт в Петропавловск-Камчатскую городскую детскую стоматологическую поликлинику, врач-фтизиатр в Камчатский противотуберкулёзный диспансер и другие", - сообщил Солодов, слова которого приводит его пресс-служба.
В рамках реализации программы "Земский доктор" в 2024 году 29 специалистов трудоустроены в учреждения в отдаленных районах - Пенжинском, Соболевском, Карагинском. Там появились врачи акушеры, анестезиологи, педиатры, рентгенологи и стоматологи. Впервые на Камчатке уровень обеспеченности детей педиатрами достиг столь высоких показателей - 124 специалиста на 37 тысяч детей.
В 2024 году по целевым программам подготовки получили образование 59 специалистов, из которых 22 продолжили обучение, 30 поэтапно трудоустраиваются в государственные учреждения здравоохранения.
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