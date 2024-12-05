https://ria.ru/20241205/solodov-1987468090.html

Более 200 врачей привлекли на Камчатку с начала 2024 года

Более 200 врачей привлекли на Камчатку с начала 2024 года - РИА Новости, 05.12.2024

Более 200 врачей привлекли на Камчатку с начала 2024 года

Более 200 врачей разных квалификаций привлечены для работы на Камчатке в 2024 году, заявил губернатор региона Владимир Солодов. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T10:23

2024-12-05T10:23

2024-12-05T10:23

камчатский край

камчатка

петропавловск-камчатский

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 дек – РИА Новости. Более 200 врачей разных квалификаций привлечены для работы на Камчатке в 2024 году, заявил губернатор региона Владимир Солодов. "Для работы на Камчатку за 10 месяцев были привлечены 223 врача. Замещены семь вакантных должностей руководителей медицинских организаций. Штаты городских учреждений здравоохранения пополнили редкие узкопрофильные специалисты, в том числе врач паллиативной помощи в краевой онкологический диспансер, врач-инфекционист в детскую инфекционную больницу, врач-ортодонт в Петропавловск-Камчатскую городскую детскую стоматологическую поликлинику, врач-фтизиатр в Камчатский противотуберкулёзный диспансер и другие", - сообщил Солодов, слова которого приводит его пресс-служба. В рамках реализации программы "Земский доктор" в 2024 году 29 специалистов трудоустроены в учреждения в отдаленных районах - Пенжинском, Соболевском, Карагинском. Там появились врачи акушеры, анестезиологи, педиатры, рентгенологи и стоматологи. Впервые на Камчатке уровень обеспеченности детей педиатрами достиг столь высоких показателей - 124 специалиста на 37 тысяч детей. В 2024 году по целевым программам подготовки получили образование 59 специалистов, из которых 22 продолжили обучение, 30 поэтапно трудоустраиваются в государственные учреждения здравоохранения.

https://ria.ru/20241205/kamchatka-1987436799.html

камчатка

петропавловск-камчатский

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камчатка, петропавловск-камчатский