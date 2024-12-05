https://ria.ru/20241205/siriya-1987615701.html
В Сирии за сутки уничтожили не менее 300 боевиков
В Сирии за сутки уничтожили не менее 300 боевиков - РИА Новости, 05.12.2024
В Сирии за сутки уничтожили не менее 300 боевиков
Не менее 300 боевиков уничтожены в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС)... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T22:12
2024-12-05T22:12
2024-12-05T22:12
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Не менее 300 боевиков уничтожены в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк. "Самолетами ВКС России и ВВС Сирии за прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления, пунктам управления и укрытиям боевиков. Уничтожены не менее 300 террористов, девять реактивных систем залпового огня, семь танков, 28 боевых бронированных машин, 14 единиц техники, пункт управления, склад боеприпасов и склад беспилотных летательных аппаратов", - сказал он на брифинге. Игнасюк добавил, что операция по отражению агрессии экстремистов продолжается.
https://ria.ru/20241205/siriya-1987603190.html
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в мире, алеппо, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024, сирия, идлиб (город)
В мире, Алеппо, Воздушно-космические силы России, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Сирия, Идлиб (город)
В Сирии за сутки уничтожили не менее 300 боевиков
ЦПВС: в Алеппо, Идлибе и Хаме за сутки уничтожили не менее 300 боевиков