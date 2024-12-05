https://ria.ru/20241205/siriya-1987486961.html

Сирийская армия ведет бои с террористами в провинции Хама

Сирийская армия ведет бои с террористами в провинции Хама - РИА Новости, 05.12.2024

Сирийская армия ведет бои с террористами в провинции Хама

Сирийская армия ведет бои в провинции Хама при поддержке российской авиации, сообщило Минобороны Арабской Республики. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T11:45

2024-12-05T11:45

2024-12-05T12:54

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обострение ситуации в сирии — 2024

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БЕЙРУТ, 5 дек — РИА Новости. Сирийская армия ведет бои в провинции Хама при поддержке российской авиации, сообщило Минобороны Арабской Республики."Наши Вооруженные силы ведут ожесточенные бои с террористическими группировками, которые несут колоссальные потери. Самолеты ВВС САР и ВКС России и артиллерия наносят массированные удары по террористам", — говорится в заявлении.В среду, 27 ноября, группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных, а 29 ноября начали масштабную операцию. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.После захвата Алеппо террористические отряды пытались продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии заявило 1 декабря, что их продвижение удалось остановить, правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив некоторые захваченные поселения.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20241205/siriya-1987485216.html

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хама (мухафаза), в мире, обострение ситуации в сирии — 2024, сирия, воздушно-космические силы россии, россия