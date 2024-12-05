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Сирийская армия ведет бои с террористами в провинции Хама - РИА Новости, 05.12.2024
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11:45 05.12.2024 (обновлено: 12:54 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/siriya-1987486961.html
Сирийская армия ведет бои с террористами в провинции Хама
Сирийская армия ведет бои с террористами в провинции Хама - РИА Новости, 05.12.2024
Сирийская армия ведет бои с террористами в провинции Хама
Сирийская армия ведет бои в провинции Хама при поддержке российской авиации, сообщило Минобороны Арабской Республики. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T11:45
2024-12-05T12:54
хама (мухафаза)
в мире
обострение ситуации в сирии — 2024
сирия
воздушно-космические силы россии
россия
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БЕЙРУТ, 5 дек — РИА Новости. Сирийская армия ведет бои в провинции Хама при поддержке российской авиации, сообщило Минобороны Арабской Республики."Наши Вооруженные силы ведут ожесточенные бои с террористическими группировками, которые несут колоссальные потери. Самолеты ВВС САР и ВКС России и артиллерия наносят массированные удары по террористам", — говорится в заявлении.В среду, 27 ноября, группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных, а 29 ноября начали масштабную операцию. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.После захвата Алеппо террористические отряды пытались продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии заявило 1 декабря, что их продвижение удалось остановить, правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив некоторые захваченные поселения.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20241205/siriya-1987485216.html
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хама (мухафаза), в мире, обострение ситуации в сирии — 2024, сирия, воздушно-космические силы россии, россия
Хама (мухафаза), В мире, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Сирия, Воздушно-космические силы России, Россия
Сирийская армия ведет бои с террористами в провинции Хама

Террористы несут потери в ходе боев с САР в провинции Хама

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБоец сирийской армии
Боец сирийской армии - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Боец сирийской армии. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 5 дек — РИА Новости. Сирийская армия ведет бои в провинции Хама при поддержке российской авиации, сообщило Минобороны Арабской Республики.
"Наши Вооруженные силы ведут ожесточенные бои с террористическими группировками, которые несут колоссальные потери. Самолеты ВВС САР и ВКС России и артиллерия наносят массированные удары по террористам", — говорится в заявлении.
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В среду, 27 ноября, группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных, а 29 ноября начали масштабную операцию. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
После захвата Алеппо террористические отряды пытались продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии заявило 1 декабря, что их продвижение удалось остановить, правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив некоторые захваченные поселения.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Хама (мухафаза)В миреОбострение ситуации в Сирии — 2024СирияВоздушно-космические силы РоссииРоссия
 
 
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