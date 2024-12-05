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Расследование РИА Новости подтвердило причастность Киева к событиям в Сирии - РИА Новости, 05.12.2024
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11:35 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/siriya-1987485216.html
Расследование РИА Новости подтвердило причастность Киева к событиям в Сирии
Расследование РИА Новости подтвердило причастность Киева к событиям в Сирии - РИА Новости, 05.12.2024
Расследование РИА Новости подтвердило причастность Киева к событиям в Сирии
Украинские инструкторы обучали применению дронов-камикадзе террористов, захвативших Алеппо и ряд других населенных пунктов в Сирии, рассказал агентству РИА... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T11:35
2024-12-05T11:35
в мире
алеппо
хама (мухафаза)
россия
воздушно-космические силы россии
обострение ситуации в сирии — 2024
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АЛЕППО, 5 дек – РИА Новости. Украинские инструкторы обучали применению дронов-камикадзе террористов, захвативших Алеппо и ряд других населенных пунктов в Сирии, рассказал агентству РИА Новости "перебежчик" из "Хайят Тахрир аш-Шам"*. Для проведения расследования о причастности Киева к терроризму корреспонденты РИА Новости отправились в Сирию, чтобы поговорить с участниками событий. БЕЗ ЛИЦА Бывший член радикальной организации под псевдонимом Абу Мухаммад Аль-Идлиби согласился побеседовать с корреспондентом агентства, не показывая свое лицо. С его слов, покинуть организацию у мужчины было много причин, но главная – родственники и семья проживают на подконтрольной правительству территории. Какое-то время Аль-Идлиби передавал разведывательную информацию спецслужбам Сирии, а позже благополучно покинул "Хайят Тахрир аш-Шам"* и теперь находится на территории официального Дамаска. "Я долгое время принадлежал к одной из фракций группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*. На протяжении долгого периода, больше года, командиры "ХТШ"* осуществляют подготовку (боевиков) по владению легким вооружением, таким как ПКМ, РПГ и другими образцами. А через некоторое время в регион прибыли иностранные офицеры или специалисты", - рассказал агентству Аль-Идлиби. С его слов, позже инструкторы отобрали группу молодых людей для обучения технологиям БПЛА, в том числе управлению дронами-камикадзе. Вскоре его друг начал показывать видеоролики из зоны СВО, где демонстрировалось применение ВСУ ударных дронов по российским войскам. "После занятий один из полевых командиров "ХТШ"*, он был моим другом, продемонстрировал мне видеоролик, на котором дрон поражает военные объекты. После завершения подготовки мы узнали, что присутствующие эксперты были украинской национальности", - рассказал Аль-Идлиби. Он добавил, что украинские инструкторы готовили молодых людей из числа боевиков применять дроны-камикадзе по позициям российской армии в Идлибе и всей Сирии. НАВЫКИ И ТАКТИКА Сотрудник военной компании, который изучает беспилотники боевиков в Сирии, рассказал РИА Новости, какие навыки и технологии те получили от иностранных инструкторов. "Я могу сказать со стопроцентной уверенностью, что боевиков тренируют зарубежные специалисты и инструкторы. Я сам был на СВО и видел, как там работают беспилотные летательные аппараты. Приехав сюда, я наблюдаю, что боевики используют такую же тактику, как и украинцы. Я могу сделать вывод из этого, что спецслужбы Украины присутствуют в зоне деэскалации Идлиб", - сказал собеседник агентства. По его словам, боевики начали использовать дроны-камикадзе в ночное время суток. Это означает, что они уже оборудованы ночными камерами или тепловизорами. Такая тактика характерна для украинских военнослужащих в зоне СВО. "Что самое интересное, на каждом образце имеются надписи на английском языке, что нехарактерно для боевиков арабского происхождения", - добавил сотрудник военной компании. ЗАХВАТ АЛЕППО Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20241204/siriya-1987216673.html
https://ria.ru/20241204/siriya-1987216181.html
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алеппо
хама (мухафаза)
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РИА Новости
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60
353
60
Расследование РИА Новости о причастности Киева к терроризму в Алеппо
Корреспонденты РИА Новости отправились в Сирию, чтобы провести расследование о причастности Киева к терроризму в Алеппо и ряде других населенных пунктов страны. О том, как обучают боевиков из террористических группировок и какую роль в этом играют украинские инструкторы – в материале агентства.
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в мире, алеппо, хама (мухафаза), россия, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Алеппо, Хама (мухафаза), Россия, Воздушно-космические силы России, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Расследование РИА Новости подтвердило причастность Киева к событиям в Сирии

Расследование РИА Новости подтвердило причастность Киева к терроризму в Сирии

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АЛЕППО, 5 дек – РИА Новости. Украинские инструкторы обучали применению дронов-камикадзе террористов, захвативших Алеппо и ряд других населенных пунктов в Сирии, рассказал агентству РИА Новости "перебежчик" из "Хайят Тахрир аш-Шам"*. Для проведения расследования о причастности Киева к терроризму корреспонденты РИА Новости отправились в Сирию, чтобы поговорить с участниками событий.
БЕЗ ЛИЦА
Бывший член радикальной организации под псевдонимом Абу Мухаммад Аль-Идлиби согласился побеседовать с корреспондентом агентства, не показывая свое лицо. С его слов, покинуть организацию у мужчины было много причин, но главная – родственники и семья проживают на подконтрольной правительству территории. Какое-то время Аль-Идлиби передавал разведывательную информацию спецслужбам Сирии, а позже благополучно покинул "Хайят Тахрир аш-Шам"* и теперь находится на территории официального Дамаска.
"Я долгое время принадлежал к одной из фракций группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*. На протяжении долгого периода, больше года, командиры "ХТШ"* осуществляют подготовку (боевиков) по владению легким вооружением, таким как ПКМ, РПГ и другими образцами. А через некоторое время в регион прибыли иностранные офицеры или специалисты", - рассказал агентству Аль-Идлиби.
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С его слов, позже инструкторы отобрали группу молодых людей для обучения технологиям БПЛА, в том числе управлению дронами-камикадзе. Вскоре его друг начал показывать видеоролики из зоны СВО, где демонстрировалось применение ВСУ ударных дронов по российским войскам.
"После занятий один из полевых командиров "ХТШ"*, он был моим другом, продемонстрировал мне видеоролик, на котором дрон поражает военные объекты. После завершения подготовки мы узнали, что присутствующие эксперты были украинской национальности", - рассказал Аль-Идлиби.
Он добавил, что украинские инструкторы готовили молодых людей из числа боевиков применять дроны-камикадзе по позициям российской армии в Идлибе и всей Сирии.
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НАВЫКИ И ТАКТИКА
Сотрудник военной компании, который изучает беспилотники боевиков в Сирии, рассказал РИА Новости, какие навыки и технологии те получили от иностранных инструкторов.
"Я могу сказать со стопроцентной уверенностью, что боевиков тренируют зарубежные специалисты и инструкторы. Я сам был на СВО и видел, как там работают беспилотные летательные аппараты. Приехав сюда, я наблюдаю, что боевики используют такую же тактику, как и украинцы. Я могу сделать вывод из этого, что спецслужбы Украины присутствуют в зоне деэскалации Идлиб", - сказал собеседник агентства.
По его словам, боевики начали использовать дроны-камикадзе в ночное время суток. Это означает, что они уже оборудованы ночными камерами или тепловизорами. Такая тактика характерна для украинских военнослужащих в зоне СВО.
"Что самое интересное, на каждом образце имеются надписи на английском языке, что нехарактерно для боевиков арабского происхождения", - добавил сотрудник военной компании.
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ЗАХВАТ АЛЕППО
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
*Запрещенная в России террористическая организация
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В ООН заявили о 150 тысячах беженцев из Алеппо за неделю
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В миреАлеппоХама (мухафаза)РоссияВоздушно-космические силы РоссииОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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