https://ria.ru/20241205/siluanovyj-1987602793.html

Силуанов прокомментировал ситуацию с льготной семейной ипотекой

Силуанов прокомментировал ситуацию с льготной семейной ипотекой - РИА Новости, 05.12.2024

Силуанов прокомментировал ситуацию с льготной семейной ипотекой

Проблемы с лимитами по льготной семейной ипотеке в РФ возникли в том числе из-за повышения ставки ЦБ, необходимо было найти дополнительные ресурсы, но проблем в РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T19:36

2024-12-05T19:36

2024-12-05T19:36

экономика

ипотека

россия

антон силуанов

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Проблемы с лимитами по льготной семейной ипотеке в РФ возникли в том числе из-за повышения ставки ЦБ, необходимо было найти дополнительные ресурсы, но проблем в 2025 году с этой программой не будет, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Ставка выросла, потребовался дополнительный значительный ресурс. Общий объем средств... увеличился более чем в два раза в этом году и составил более триллиона рублей... Это потребовало денег. Деньги большие. Потребовалось изыскание ресурсов", - сказал Силуанов "Россия 1". Его слова опубликованы в Telegram-канале телеканала. "Деньги будут изысканы. И они уже изысканы", - сказал он. По его словам, все желающие получить семейную ипотеку не имеют никаких проблем и не будут иметь проблем. Ранее министр подчеркивал, что параметры льготной семейной ипотеки со ставкой 6% сохранятся.

https://realty.ria.ru/20241126/limit-1985763240.html

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экономика, ипотека, россия, антон силуанов, центральный банк рф (цб рф)