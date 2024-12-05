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Силуанов прокомментировал ситуацию с льготной семейной ипотекой - РИА Новости, 05.12.2024
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19:36 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/siluanovyj-1987602793.html
Силуанов прокомментировал ситуацию с льготной семейной ипотекой
Силуанов прокомментировал ситуацию с льготной семейной ипотекой - РИА Новости, 05.12.2024
Силуанов прокомментировал ситуацию с льготной семейной ипотекой
Проблемы с лимитами по льготной семейной ипотеке в РФ возникли в том числе из-за повышения ставки ЦБ, необходимо было найти дополнительные ресурсы, но проблем в РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T19:36
2024-12-05T19:36
экономика
ипотека
россия
антон силуанов
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Проблемы с лимитами по льготной семейной ипотеке в РФ возникли в том числе из-за повышения ставки ЦБ, необходимо было найти дополнительные ресурсы, но проблем в 2025 году с этой программой не будет, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Ставка выросла, потребовался дополнительный значительный ресурс. Общий объем средств... увеличился более чем в два раза в этом году и составил более триллиона рублей... Это потребовало денег. Деньги большие. Потребовалось изыскание ресурсов", - сказал Силуанов "Россия 1". Его слова опубликованы в Telegram-канале телеканала. "Деньги будут изысканы. И они уже изысканы", - сказал он. По его словам, все желающие получить семейную ипотеку не имеют никаких проблем и не будут иметь проблем. Ранее министр подчеркивал, что параметры льготной семейной ипотеки со ставкой 6% сохранятся.
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экономика, ипотека, россия, антон силуанов, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Ипотека, Россия, Антон Силуанов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Силуанов прокомментировал ситуацию с льготной семейной ипотекой

Силуанов заявил, что проблем с лимитами по льготной семейной ипотеке не будет

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" в Москве
Министр финансов РФ Антон Силуанов на инвестиционном форуме ВТБ Россия зовет! в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр финансов РФ Антон Силуанов на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" в Москве
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Проблемы с лимитами по льготной семейной ипотеке в РФ возникли в том числе из-за повышения ставки ЦБ, необходимо было найти дополнительные ресурсы, но проблем в 2025 году с этой программой не будет, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Ставка выросла, потребовался дополнительный значительный ресурс. Общий объем средств... увеличился более чем в два раза в этом году и составил более триллиона рублей... Это потребовало денег. Деньги большие. Потребовалось изыскание ресурсов", - сказал Силуанов "Россия 1". Его слова опубликованы в Telegram-канале телеканала.
"Деньги будут изысканы. И они уже изысканы", - сказал он.
По его словам, все желающие получить семейную ипотеку не имеют никаких проблем и не будут иметь проблем.
Ранее министр подчеркивал, что параметры льготной семейной ипотеки со ставкой 6% сохранятся.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
В РФ заработает новый механизм распределения лимитов на семейную ипотеку
26 ноября, 12:38
 
ЭкономикаИпотекаРоссияАнтон СилуановЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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