https://ria.ru/20241205/siluanov-1987553320.html

Силуанов назвал причину текущей ситуации с курсом рубля

Силуанов назвал причину текущей ситуации с курсом рубля - РИА Новости, 05.12.2024

Силуанов назвал причину текущей ситуации с курсом рубля

Текущая ситуация с курсом рубля связана с введением санкций против Газпромбанка, "неделя-две и все будет в порядке", заявил журналистам министр финансов России... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T16:05

2024-12-05T16:05

2024-12-05T18:49

экономика

россия

сша

антон силуанов

газпромбанк

санкции в отношении россии

курс рубля

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Текущая ситуация с курсом рубля связана с введением санкций против Газпромбанка, "неделя-две и все будет в порядке", заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов. "Речь идет о том, что вся эта ситуация с рублем сложилась после того, как санкции были приняты в отношении нашего основного банка – участника внешнеэкономических расчетов Газпромбанка. Сейчас вся эта ситуация стабилизируется. Наши участники внешнеэкономической деятельности находят возможности расчетов со своими контрагентами за рубежом. Я думаю, неделя-две и все будет в порядке", - заявил министр. Однако он не уточнил, какой именно уровень курса рубля имеет в виду. США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур.

https://ria.ru/20241205/rubl-1987544619.html

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экономика, россия, сша, антон силуанов, газпромбанк, санкции в отношении россии, курс рубля