https://ria.ru/20241205/siluanov-1987553320.html
Силуанов назвал причину текущей ситуации с курсом рубля
Силуанов назвал причину текущей ситуации с курсом рубля - РИА Новости, 05.12.2024
Силуанов назвал причину текущей ситуации с курсом рубля
Текущая ситуация с курсом рубля связана с введением санкций против Газпромбанка, "неделя-две и все будет в порядке", заявил журналистам министр финансов России... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T16:05
2024-12-05T16:05
2024-12-05T18:49
экономика
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газпромбанк
санкции в отношении россии
курс рубля
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Текущая ситуация с курсом рубля связана с введением санкций против Газпромбанка, "неделя-две и все будет в порядке", заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов. "Речь идет о том, что вся эта ситуация с рублем сложилась после того, как санкции были приняты в отношении нашего основного банка – участника внешнеэкономических расчетов Газпромбанка. Сейчас вся эта ситуация стабилизируется. Наши участники внешнеэкономической деятельности находят возможности расчетов со своими контрагентами за рубежом. Я думаю, неделя-две и все будет в порядке", - заявил министр. Однако он не уточнил, какой именно уровень курса рубля имеет в виду. США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур.
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экономика, россия, сша, антон силуанов, газпромбанк, санкции в отношении россии, курс рубля
Экономика, Россия, США, Антон Силуанов, Газпромбанк, Санкции в отношении России, Курс рубля
Силуанов назвал причину текущей ситуации с курсом рубля
Силуанов объяснил ситуацию с курсом рубля введением санкций против Газпромбанка