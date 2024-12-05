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"Должны работать". Шольц нашел решение проблемы беженцев с Украины в ФРГ - РИА Новости, 05.12.2024
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01:05 05.12.2024 (обновлено: 07:10 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/sholts-1987431403.html
"Должны работать". Шольц нашел решение проблемы беженцев с Украины в ФРГ
"Должны работать". Шольц нашел решение проблемы беженцев с Украины в ФРГ - РИА Новости, 05.12.2024
"Должны работать". Шольц нашел решение проблемы беженцев с Украины в ФРГ
Немецкий канцлер Олаф Шольц планирует создать украинскую администрацию в Германии для координации между Киевом и Берлином вопросов беженцев из Украины. Его... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T01:05
2024-12-05T07:10
в мире
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олаф шольц
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Немецкий канцлер Олаф Шольц планирует создать украинскую администрацию в Германии для координации между Киевом и Берлином вопросов беженцев из Украины. Его заявление приводит телеканал NTV. "Он (Зеленский) только что сказал мне, что хочет помочь создать украинскую администрацию в Германии и Польше, которая будет поддерживать украинцев либо когда они вернутся (на Украину), либо когда начнут работать в Германии, чтобы мы могли работать вместе в этом направлении", — раскрыл подробности встречи с Владимиром Зеленским Шольц в ходе выступления в Бундестаге.По словам немецкого канцлера, правительство Германии выступает за то, чтобы проживающие в течение нескольких лет в стране беженцы с Украины устраивались на работу, изучали язык и культуру. ФРГ должна стремиться обеспечить как можно больше украинцев, проживающих в ФРГ, работой посредством изучения языка и других мер. Шольц добавил, что предыдущей инициативы Job-Turbo было явно недостаточно, поэтому серьезных успехов в адаптации беженцев она не имела.В понедельник канцлер Германии Шольц прибыл в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. В ходе визита Шольц анонсировал новый пакет помощи Украине стоимостью в 650 миллионов евро, включающий преимущественно обещанное ранее оружие — танки Leopard 1, боевые БПЛА, ЗРК Iris-T.В августе немецкие СМИ сообщали, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, поскольку, согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются. Уточнялось, что уже одобренные поставки все еще будут осуществляться, но дополнительные заявки от немецкого министерства обороны больше не должны будут утверждаться, согласно распоряжению канцлера ФРГ. Позднее Шольц заверил, что Германия останется крупнейшим донором помощи Украине в Европе.
https://ria.ru/20241204/sholts-1987382294.html
https://ria.ru/20241204/zelenskiy-1987274502.html
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в мире, германия, украина, олаф шольц, владимир зеленский, киев, бундестаг германии, беженцы
В мире, Германия, Украина, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, Киев, Бундестаг Германии, Беженцы
"Должны работать". Шольц нашел решение проблемы беженцев с Украины в ФРГ

Шольц призвал украинских беженцев идти работать или возвращаться домой

© AP Photo / Justin TallisКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Justin Tallis
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Немецкий канцлер Олаф Шольц планирует создать украинскую администрацию в Германии для координации между Киевом и Берлином вопросов беженцев из Украины. Его заявление приводит телеканал NTV.
"Он (Зеленский) только что сказал мне, что хочет помочь создать украинскую администрацию в Германии и Польше, которая будет поддерживать украинцев либо когда они вернутся (на Украину), либо когда начнут работать в Германии, чтобы мы могли работать вместе в этом направлении", — раскрыл подробности встречи с Владимиром Зеленским Шольц в ходе выступления в Бундестаге.
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Шольц назвал отказ от диалога с президентом России проявлением слабости
Вчера, 17:30
По словам немецкого канцлера, правительство Германии выступает за то, чтобы проживающие в течение нескольких лет в стране беженцы с Украины устраивались на работу, изучали язык и культуру. ФРГ должна стремиться обеспечить как можно больше украинцев, проживающих в ФРГ, работой посредством изучения языка и других мер. Шольц добавил, что предыдущей инициативы Job-Turbo было явно недостаточно, поэтому серьезных успехов в адаптации беженцев она не имела.
В понедельник канцлер Германии Шольц прибыл в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. В ходе визита Шольц анонсировал новый пакет помощи Украине стоимостью в 650 миллионов евро, включающий преимущественно обещанное ранее оружие — танки Leopard 1, боевые БПЛА, ЗРК Iris-T.
В августе немецкие СМИ сообщали, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, поскольку, согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются. Уточнялось, что уже одобренные поставки все еще будут осуществляться, но дополнительные заявки от немецкого министерства обороны больше не должны будут утверждаться, согласно распоряжению канцлера ФРГ. Позднее Шольц заверил, что Германия останется крупнейшим донором помощи Украине в Европе.
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Вчера, 11:43
 
В миреГерманияУкраинаОлаф ШольцВладимир ЗеленскийКиевБундестаг ГерманииБеженцы
 
 
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