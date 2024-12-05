https://ria.ru/20241205/sever-1987497318.html

Бойцы "Севера" нанесли огневое поражение ВСУ на Харьковском направлении

Бойцы "Севера" нанесли огневое поражение ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 05.12.2024

Бойцы "Севера" нанесли огневое поражение ВСУ на Харьковском направлении

ВСУ за сутки потеряли до 65 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T12:33

2024-12-05T12:33

2024-12-05T14:11

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 65 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Ветеринарное и Волчанск Харьковской области. Противник потерял до 65 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20241205/voyska-1987496926.html

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина