Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Севера" нанесли огневое поражение ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 05.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:33 05.12.2024 (обновлено: 14:11 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/sever-1987497318.html
Бойцы "Севера" нанесли огневое поражение ВСУ на Харьковском направлении
Бойцы "Севера" нанесли огневое поражение ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 05.12.2024
Бойцы "Севера" нанесли огневое поражение ВСУ на Харьковском направлении
ВСУ за сутки потеряли до 65 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T12:33
2024-12-05T14:11
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983597291_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_846eb790120fdb965e8e6f7244c5bd08.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 65 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Ветеринарное и Волчанск Харьковской области. Противник потерял до 65 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20241205/voyska-1987496926.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983597291_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_38cff4cb0c0c2570f05c2107cd513e7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина
Бойцы "Севера" нанесли огневое поражение ВСУ на Харьковском направлении

ВСУ за сутки потеряли до 65 военных на Харьковском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 65 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Ветеринарное и Волчанск Харьковской области. Противник потерял до 65 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сводке военного ведомства.
Британские курсанты Королевской военной академии во время учений - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
"Две недели". В США сделали заявление о британских войсках на Украине
Вчера, 12:32
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала