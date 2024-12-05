https://ria.ru/20241205/sever-1987497318.html
Бойцы "Севера" нанесли огневое поражение ВСУ на Харьковском направлении
Бойцы "Севера" нанесли огневое поражение ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 05.12.2024
Бойцы "Севера" нанесли огневое поражение ВСУ на Харьковском направлении
ВСУ за сутки потеряли до 65 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T12:33
2024-12-05T12:33
2024-12-05T14:11
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 65 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Ветеринарное и Волчанск Харьковской области. Противник потерял до 65 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20241205/voyska-1987496926.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина
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Бойцы "Севера" нанесли огневое поражение ВСУ на Харьковском направлении
ВСУ за сутки потеряли до 65 военных на Харьковском направлении