https://ria.ru/20241205/sechin-1987482584.html
Сечин назвал стоимость российских природных богатств
Сечин назвал стоимость российских природных богатств - РИА Новости, 05.12.2024
Сечин назвал стоимость российских природных богатств
Совокупная стоимость природных богатств России составляет 100 триллионов долларов, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T11:20
2024-12-05T11:20
2024-12-05T13:35
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РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек — РИА Новости. Совокупная стоимость природных богатств России составляет 100 триллионов долларов, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме. "Обладая огромной и разнообразной ресурсной базой, Россия занимает особое место в мире. Совокупная стоимость природных богатств нашей страны составляет 100 триллионов долларов, что почти в два раза больше аналогичного показателя в США", — сказал он.Глава "Роснефти" подчеркнул, что этот факт накладывает на Москву огромную ответственность.При этом уникальная ресурсная база России обеспечивает надежность ее поставок зарубежным партнерам в долгосрочной перспективе, добавил Сечин.
https://ria.ru/20241205/sechin-1987481882.html
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экономика, россия, сша, игорь сечин, роснефть
Экономика, Россия, США, Игорь Сечин, Роснефть
Сечин назвал стоимость российских природных богатств
Сечин: стоимость природных богатств России составила сто триллионов долларов