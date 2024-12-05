https://ria.ru/20241205/sechin-1987476434.html

Сечин заявил о ключевой роли нефти и газа в энергобезопасности

Сечин заявил о ключевой роли нефти и газа в энергобезопасности - РИА Новости, 05.12.2024

Сечин заявил о ключевой роли нефти и газа в энергобезопасности

Нефть и газ продолжат играть ключевую роль в обеспечении глобальной энергобезопасности, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T11:04

2024-12-05T11:04

2024-12-05T11:04

экономика

россия

игорь сечин

роснефть

bank of america

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РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек - РИА Новости. Нефть и газ продолжат играть ключевую роль в обеспечении глобальной энергобезопасности, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин. "По прогнозам Bank of America, экономический рост в развивающихся странах и развитие центров данных приведут к годовому приросту потребления энергии до 9 миллионов баррелей нефтяного эквивалента в сутки при текущем мировом потреблении в 300 миллионов. При этом в следующем году производство электроэнергии из возобновляемых источников может вырасти только на 2 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Это означает, что нефть и газ продолжают и будут продолжать играть ключевую роль в обеспечении глобальной энергобезопасности", - сказал он, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.

https://ria.ru/20241205/sechin-1987476015.html

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экономика, россия, игорь сечин, роснефть, bank of america