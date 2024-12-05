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Сечин заявил о ключевой роли нефти и газа в энергобезопасности - РИА Новости, 05.12.2024
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11:04 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/sechin-1987476434.html
Сечин заявил о ключевой роли нефти и газа в энергобезопасности
Сечин заявил о ключевой роли нефти и газа в энергобезопасности - РИА Новости, 05.12.2024
Сечин заявил о ключевой роли нефти и газа в энергобезопасности
Нефть и газ продолжат играть ключевую роль в обеспечении глобальной энергобезопасности, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T11:04
2024-12-05T11:04
экономика
россия
игорь сечин
роснефть
bank of america
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РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек - РИА Новости. Нефть и газ продолжат играть ключевую роль в обеспечении глобальной энергобезопасности, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин. "По прогнозам Bank of America, экономический рост в развивающихся странах и развитие центров данных приведут к годовому приросту потребления энергии до 9 миллионов баррелей нефтяного эквивалента в сутки при текущем мировом потреблении в 300 миллионов. При этом в следующем году производство электроэнергии из возобновляемых источников может вырасти только на 2 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Это означает, что нефть и газ продолжают и будут продолжать играть ключевую роль в обеспечении глобальной энергобезопасности", - сказал он, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.
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экономика, россия, игорь сечин, роснефть, bank of america
Экономика, Россия, Игорь Сечин, Роснефть, Bank of America
Сечин заявил о ключевой роли нефти и газа в энергобезопасности

Сечин заявил о ключевой роли нефти и газа в глобальной энергобезопасности

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек - РИА Новости. Нефть и газ продолжат играть ключевую роль в обеспечении глобальной энергобезопасности, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"По прогнозам Bank of America, экономический рост в развивающихся странах и развитие центров данных приведут к годовому приросту потребления энергии до 9 миллионов баррелей нефтяного эквивалента в сутки при текущем мировом потреблении в 300 миллионов. При этом в следующем году производство электроэнергии из возобновляемых источников может вырасти только на 2 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Это означает, что нефть и газ продолжают и будут продолжать играть ключевую роль в обеспечении глобальной энергобезопасности", - сказал он, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.
Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
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ЭкономикаРоссияИгорь СечинРоснефтьBank of America
 
 
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