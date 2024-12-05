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США предостерегли Румынию от отказа от прозападного курса - РИА Новости, 05.12.2024
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06:06 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/rumyniya-1987444342.html
США предостерегли Румынию от отказа от прозападного курса
США предостерегли Румынию от отказа от прозападного курса - РИА Новости, 05.12.2024
США предостерегли Румынию от отказа от прозападного курса
Соединенные Штаты пристально следят за президентскими выборами в Румынии и предостерегают страну от возможного отказа от прозападного курса, говорится в... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T06:06
2024-12-05T06:06
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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты пристально следят за президентскими выборами в Румынии и предостерегают страну от возможного отказа от прозападного курса, говорится в обнародованном в среду заявлении госдепартамента США. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok и называл себя прорумынским политиком. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Второй тур выборов пройдет 8 декабря. "Прогресс, которого Румыния добилась, закрепившись в трансатлантическом сообществе, не должен быть свернут из-за действий внешних акторов, стремящихся изменить ее внешнеполитический курс. Любое такое изменение серьезно подорвало бы наше сотрудничество в сфере безопасности, а ограничение иностранных инвестиций могло бы отпугнуть американские компании от дальнейшей работы в Румынии", - подчеркнули в американском дипведомстве. США также выразили обеспокоенность отчетом Верховного совета национальной обороны Румынии, в котором утверждается о якобы имевшей место активности России в киберпространстве вокруг избирательного процесса в этой стране. В этой связи госдеп призвал провести тщательное расследование данных из отчета для обеспечения прозрачности выборов. В заявлении отмечается, что Румыния остается важным союзником НАТО и партнером в Евросоюзе. Совместное партнерство, как утверждают в Вашингтоне, позволило сторонам добиться значительного прогресса в вопросах обороны, экономики и упрощения визового режима. "Мы продолжим работать вместе над сохранением безопасности наших стран и благополучием наших граждан", - добавили в госдепе США. Ранее Джеорджеску заявлял, что у него нет связей с Россией, но он "тянется к русской культуре". Он также считает, что Румынии пошли бы на пользу хорошие отношения с Москвой, поскольку "нужно ладить со всеми великими державами мира - Китаем, США, Россией". Он не раз отмечал, что членство в НАТО и ЕС не дало Бухаресту необходимой защиты.
https://ria.ru/20240310/rumyniya-1932153149.html
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в мире, румыния, сша, россия, нато, tiktok, евросоюз
В мире, Румыния, США, Россия, НАТО, TikTok, Евросоюз
США предостерегли Румынию от отказа от прозападного курса

Госдеп США предупредил Румынию об угрозе сокращения инвестиций

© Depositphotos.com / kanumanБухарест
Бухарест - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Depositphotos.com / kanuman
Бухарест. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты пристально следят за президентскими выборами в Румынии и предостерегают страну от возможного отказа от прозападного курса, говорится в обнародованном в среду заявлении госдепартамента США.
В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok и называл себя прорумынским политиком. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Второй тур выборов пройдет 8 декабря.
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"Прогресс, которого Румыния добилась, закрепившись в трансатлантическом сообществе, не должен быть свернут из-за действий внешних акторов, стремящихся изменить ее внешнеполитический курс. Любое такое изменение серьезно подорвало бы наше сотрудничество в сфере безопасности, а ограничение иностранных инвестиций могло бы отпугнуть американские компании от дальнейшей работы в Румынии", - подчеркнули в американском дипведомстве.
США также выразили обеспокоенность отчетом Верховного совета национальной обороны Румынии, в котором утверждается о якобы имевшей место активности России в киберпространстве вокруг избирательного процесса в этой стране. В этой связи госдеп призвал провести тщательное расследование данных из отчета для обеспечения прозрачности выборов.
В заявлении отмечается, что Румыния остается важным союзником НАТО и партнером в Евросоюзе. Совместное партнерство, как утверждают в Вашингтоне, позволило сторонам добиться значительного прогресса в вопросах обороны, экономики и упрощения визового режима.
"Мы продолжим работать вместе над сохранением безопасности наших стран и благополучием наших граждан", - добавили в госдепе США.
Ранее Джеорджеску заявлял, что у него нет связей с Россией, но он "тянется к русской культуре". Он также считает, что Румынии пошли бы на пользу хорошие отношения с Москвой, поскольку "нужно ладить со всеми великими державами мира - Китаем, США, Россией". Он не раз отмечал, что членство в НАТО и ЕС не дало Бухаресту необходимой защиты.
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29 ноября, 12:47
 
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