США предостерегли Румынию от отказа от прозападного курса
Госдеп США предупредил Румынию об угрозе сокращения инвестиций
© Depositphotos.com / kanumanБухарест
© Depositphotos.com / kanuman
Бухарест. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты пристально следят за президентскими выборами в Румынии и предостерегают страну от возможного отказа от прозападного курса, говорится в обнародованном в среду заявлении госдепартамента США.
В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok и называл себя прорумынским политиком. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Второй тур выборов пройдет 8 декабря.
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"Прогресс, которого Румыния добилась, закрепившись в трансатлантическом сообществе, не должен быть свернут из-за действий внешних акторов, стремящихся изменить ее внешнеполитический курс. Любое такое изменение серьезно подорвало бы наше сотрудничество в сфере безопасности, а ограничение иностранных инвестиций могло бы отпугнуть американские компании от дальнейшей работы в Румынии", - подчеркнули в американском дипведомстве.
США также выразили обеспокоенность отчетом Верховного совета национальной обороны Румынии, в котором утверждается о якобы имевшей место активности России в киберпространстве вокруг избирательного процесса в этой стране. В этой связи госдеп призвал провести тщательное расследование данных из отчета для обеспечения прозрачности выборов.
В заявлении отмечается, что Румыния остается важным союзником НАТО и партнером в Евросоюзе. Совместное партнерство, как утверждают в Вашингтоне, позволило сторонам добиться значительного прогресса в вопросах обороны, экономики и упрощения визового режима.
"Мы продолжим работать вместе над сохранением безопасности наших стран и благополучием наших граждан", - добавили в госдепе США.
Ранее Джеорджеску заявлял, что у него нет связей с Россией, но он "тянется к русской культуре". Он также считает, что Румынии пошли бы на пользу хорошие отношения с Москвой, поскольку "нужно ладить со всеми великими державами мира - Китаем, США, Россией". Он не раз отмечал, что членство в НАТО и ЕС не дало Бухаресту необходимой защиты.
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