https://ria.ru/20241205/rumyniya-1987444342.html

США предостерегли Румынию от отказа от прозападного курса

США предостерегли Румынию от отказа от прозападного курса - РИА Новости, 05.12.2024

США предостерегли Румынию от отказа от прозападного курса

Соединенные Штаты пристально следят за президентскими выборами в Румынии и предостерегают страну от возможного отказа от прозападного курса, говорится в... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T06:06

2024-12-05T06:06

2024-12-05T06:06

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сша

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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты пристально следят за президентскими выборами в Румынии и предостерегают страну от возможного отказа от прозападного курса, говорится в обнародованном в среду заявлении госдепартамента США. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok и называл себя прорумынским политиком. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Второй тур выборов пройдет 8 декабря. "Прогресс, которого Румыния добилась, закрепившись в трансатлантическом сообществе, не должен быть свернут из-за действий внешних акторов, стремящихся изменить ее внешнеполитический курс. Любое такое изменение серьезно подорвало бы наше сотрудничество в сфере безопасности, а ограничение иностранных инвестиций могло бы отпугнуть американские компании от дальнейшей работы в Румынии", - подчеркнули в американском дипведомстве. США также выразили обеспокоенность отчетом Верховного совета национальной обороны Румынии, в котором утверждается о якобы имевшей место активности России в киберпространстве вокруг избирательного процесса в этой стране. В этой связи госдеп призвал провести тщательное расследование данных из отчета для обеспечения прозрачности выборов. В заявлении отмечается, что Румыния остается важным союзником НАТО и партнером в Евросоюзе. Совместное партнерство, как утверждают в Вашингтоне, позволило сторонам добиться значительного прогресса в вопросах обороны, экономики и упрощения визового режима. "Мы продолжим работать вместе над сохранением безопасности наших стран и благополучием наших граждан", - добавили в госдепе США. Ранее Джеорджеску заявлял, что у него нет связей с Россией, но он "тянется к русской культуре". Он также считает, что Румынии пошли бы на пользу хорошие отношения с Москвой, поскольку "нужно ладить со всеми великими державами мира - Китаем, США, Россией". Он не раз отмечал, что членство в НАТО и ЕС не дало Бухаресту необходимой защиты.

https://ria.ru/20240310/rumyniya-1932153149.html

https://ria.ru/20241129/rossija-1986412004.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, румыния, сша, россия, нато, tiktok, евросоюз